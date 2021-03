港足．一周焦點7｜第一勝與第一面紅旗　喜怒交集的一周港超

撰文: 高詩琦 最後更新日期: 2021-03-15 18:47

港超聯《一周焦點》為大家帶來一個星期以來,本地足球的焦點新聞。 2021年3月第2周焦點: .第一個「第一次」:晉峰首勝 .第二個「第一次」:青衣場紅旗高掛 .世界盃外圍賽小組移師巴林 .冠忠南區對理文的爭議事件 .口述影像重返球場

1. 今季兩個第一次之一:晉峰首勝

晉峰陣中大部份都是欠缺頂級聯賽經驗的年輕球員,班費亦不高,難免被視為降班大熱,但這支新軍面對今季表現平穩的愉園,補時6分鐘由茹子楠博得12碼,艾拔簡勞射入,以1:0絕殺對手,取得今季各項賽事首勝。

不過比賽亦不乏爭議,最礙眼的一幕是艾拔簡奴下半場在禁區內拉跌愉園中場米基爾,但球證沒有表示,更諷刺的是,愉園最終反遭一球12碼絕殺。

2. 今季兩個第一次之二:入場限制下爆場

疫情下的防疫規例,令比賽入場人數上限減半,周日(14日)青衣運動場上演的標準流浪對傑志,648的購票人數已足夠令門票售罄,成為今季首面「紅旗」,不少球迷都撲空,需在毗鄰球場的天橋上觀賽;同時也極有可能是本地頂級聯賽史上,入場人數最少的一面紅旗。

不過令人鼓舞的是,上周中東方龍獅對傑志一戰吸引逾2800人入場,暫成為賽季最高,場內戰情和場外球迷衝突都引發不少話題,今周五(19日)兩軍主客互換再戰,票價雖是全季最高(正價120元、特惠50元),不過主隊傑志在網上預售的特惠票已售罄,這場「傑東大戰」又有無機會挑戰全季最高入座人數?

3. 世界盃外圍賽小組移師巴林上演 傑志港將怎麼辦?

上回《一周焦點》已預測,香港所屬的世界盃亞洲區外圍賽C組會移師巴林,最終亦無懸念地成真。值得關注的是,由於世盃外賽期(5月31日至6月15日)與亞冠盃相隔不遠(暫定6至7月),傑志陣中的港將踢完世盃外後,並不可能回港接受隔離檢疫後再出發,預計需要直接飛赴亞冠小組賽會泰國與大軍集合,「藍鳥」又可會考慮提早赴泰集訓?

另一令人好奇之處,是巴林會為世盃外一眾作客球隊有什麼安排?一級方程式賽車(F1)在剛過去的周末,於巴林完成了季前測試,月底會在同一地點上演首場分站賽,除了比賽及隔離配套,巴林政府更為一眾參與人士提供自願性質的免費疫苗接種,不少車隊均把握機會接種,到世盃外時又會否提供這「優惠」?不過,巴林的做法也惹來抨擊,在巴林國內疫苗也不是充裕之時,卻免費提供予外地人,難免予人過分奢侈的感覺。

因應疫情的出入境限制,今屆F1季前測試及第一站均移師巴林,惟測試第一天刮起沙塵暴。(Getty Images)

4. 南區對理文釀衝突 理文發聲明:會作內部處分

繼上周「東傑大戰」後,今周港超聯亦有一宗爭議事件,冠忠南區的日籍球員佐佐木周,與理文後衛余煒廉在比賽期間有言語之爭,期間余煒廉疑曾說出一句有「Japanese」字眼的語句,令南區有球員感到被冒犯。

理文翌日透過球會Facebook專頁刊登聲明,指「己隊球員於比賽中因身體對碰後,與冠忠南區球員產生言語衝突,讓對方感到被冒犯,本會特此致歉」,並強調着重球員品德,會對涉事球員作內部處分。佐佐木周及夏志明等南區球員,則在個人instagram的即時動態中,分享佐佐木的照片,並配上「No Racism(向種族歧視說不)」的字句。

5. 賽馬會再推「口述影像」 助視障球迷享受足球

賽馬會上季已多次在本地足球賽事作體育口述影像服務,吸引不少視障球迷參加,在入場限制有所放緩、同時響應歐洲CAFE(Centre for Access to Football in Europe)的「足球無障礙行動周」下,昨日再於(14日)標準流浪對傑志一戰中作即場口述影像,除了李德能之外,更有本地評述員馬啟仁(Keyman)加入,且提供點字場刊,對於視障球迷來說,無疑更能享受現場睇波。