港足．一周焦點7｜第一勝與第一面紅旗　喜怒交集的一周港超

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-03-15 18:47

港超聯《一周焦點》為大家帶來一個星期以來，本地足球的焦點新聞。 2021年3月第2周焦點： ．第一個「第一次」：晉峰首勝 ．第二個「第一次」：青衣場紅旗高掛 ．世界盃外圍賽小組移師巴林 ．冠忠南區對理文的爭議事件 ．口述影像重返球場

1. 今季兩個第一次之一：晉峰首勝

晉峰陣中大部份都是欠缺頂級聯賽經驗的年輕球員，班費亦不高，難免被視為降班大熱，但這支新軍面對今季表現平穩的愉園，補時6分鐘由茹子楠博得12碼，艾拔簡勞射入，以1：0絕殺對手，取得今季各項賽事首勝。

不過比賽亦不乏爭議，最礙眼的一幕是艾拔簡奴下半場在禁區內拉跌愉園中場米基爾，但球證沒有表示，更諷刺的是，愉園最終反遭一球12碼絕殺。

2. 今季兩個第一次之二：入場限制下爆場

疫情下的防疫規例，令比賽入場人數上限減半，周日（14日）青衣運動場上演的標準流浪對傑志，648的購票人數已足夠令門票售罄，成為今季首面「紅旗」，不少球迷都撲空，需在毗鄰球場的天橋上觀賽；同時也極有可能是本地頂級聯賽史上，入場人數最少的一面紅旗。

不過令人鼓舞的是，上周中東方龍獅對傑志一戰吸引逾2800人入場，暫成為賽季最高，場內戰情和場外球迷衝突都引發不少話題，今周五（19日）兩軍主客互換再戰，票價雖是全季最高（正價120元、特惠50元），不過主隊傑志在網上預售的特惠票已售罄，這場「傑東大戰」又有無機會挑戰全季最高入座人數？

3. 世界盃外圍賽小組移師巴林上演 傑志港將怎麼辦？

上回《一周焦點》已預測，香港所屬的世界盃亞洲區外圍賽C組會移師巴林，最終亦無懸念地成真。值得關注的是，由於世盃外賽期（5月31日至6月15日）與亞冠盃相隔不遠（暫定6至7月），傑志陣中的港將踢完世盃外後，並不可能回港接受隔離檢疫後再出發，預計需要直接飛赴亞冠小組賽會泰國與大軍集合，「藍鳥」又可會考慮提早赴泰集訓？

另一令人好奇之處，是巴林會為世盃外一眾作客球隊有什麼安排？一級方程式賽車（F1）在剛過去的周末，於巴林完成了季前測試，月底會在同一地點上演首場分站賽，除了比賽及隔離配套，巴林政府更為一眾參與人士提供自願性質的免費疫苗接種，不少車隊均把握機會接種，到世盃外時又會否提供這「優惠」？不過，巴林的做法也惹來抨擊，在巴林國內疫苗也不是充裕之時，卻免費提供予外地人，難免予人過分奢侈的感覺。

因應疫情的出入境限制，今屆F1季前測試及第一站均移師巴林，惟測試第一天刮起沙塵暴。（Getty Images）

4. 南區對理文釀衝突 理文發聲明：會作內部處分

繼上周「東傑大戰」後，今周港超聯亦有一宗爭議事件，冠忠南區的日籍球員佐佐木周，與理文後衛余煒廉在比賽期間有言語之爭，期間余煒廉疑曾說出一句有「Japanese」字眼的語句，令南區有球員感到被冒犯。

理文翌日透過球會Facebook專頁刊登聲明，指「己隊球員於比賽中因身體對碰後，與冠忠南區球員產生言語衝突，讓對方感到被冒犯，本會特此致歉」，並強調着重球員品德，會對涉事球員作內部處分。佐佐木周及夏志明等南區球員，則在個人instagram的即時動態中，分享佐佐木的照片，並配上「No Racism（向種族歧視說不）」的字句。

5. 賽馬會再推「口述影像」 助視障球迷享受足球

賽馬會上季已多次在本地足球賽事作體育口述影像服務，吸引不少視障球迷參加，在入場限制有所放緩、同時響應歐洲CAFE（Centre for Access to Football in Europe）的「足球無障礙行動周」下，昨日再於（14日）標準流浪對傑志一戰中作即場口述影像，除了李德能之外，更有本地評述員馬啟仁（Keyman）加入，且提供點字場刊，對於視障球迷來說，無疑更能享受現場睇波。