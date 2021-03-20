港足．電競｜18歲打《FIFA》勁賺百萬獎金？電競足球不再是附屬品

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-03-20 17:28

足球早已超越現實，「打機」也可以很認真。 利物浦球星迪奧高祖達（Diogo Jota）曾代表葡萄牙國家隊和前東家狼隊，在電競賽事奪得冠軍，更成立自己的職業電競隊伍；英超、西甲、德甲、意甲、美職聯、南美自由盃等世界各地足球大賽，都成立各自的職業電競賽；頂級足球電競選手更年賺過百萬港元獎金。 來到2021年，電競已不再是傳統體育的附屬品，國際足協（FIFA）舉辦的「電競版世界盃」FIFAe Nations Cup，又能否令香港電競足球選手們看到前路？

「以指尖創造傳奇」，國際足協在其電競部Twitter如此寫道。

FIFA既是傳統足球的最高管治機構，主為何又要涉足電競足球？

儘管目前主流足球遊戲之一的《FIFA》，在職業電競界的普及度及資金投入，仍及不上《傳說對決》、《絕對武力》及《Dota》這些大賽總獎金逾億的傳統「三大」項目，但因應傳統足球是全球最受歡迎運動，遊戲本身的普及程度是一大優勢。國際足協（FIFA）大概是看準這種潛力，去年重新規劃電競足球發展，以接近傳統足球模式，舉辦「個人」、「球會」及「代表隊」等不同層級的大型官方賽事。

外地的電競明星收入豐厚，雖然《FIFA》項目獎金不及其他3大主流遊戲，但頂級足球電競選手TekKz年僅18歲，生涯總獎金已超越400萬港元（按圖觀看）：

「國際足協看到電競發展的趨勢，也予以認可，因此將電競納入了長遠發展方向和計劃，跟男子足球、女足、五人足球一樣。」香港足總副主席霍啟山（Eric）道。

國際足協今年舉辦「電競版世界盃」—— FIFAe Nations Cup，制度彷似傳統足球的世界盃：由每個國家或地區足總派出官方認可代表隊，隊伍需透過資格賽爭取決賽周入場券，除了代表國家或地區爭奪榮譽及獎金，更要為新增的「FIFA電競世界排名」而戰，與現實足球無異。

香港足總副主席霍啟山透露，國際足協已認可電競是其中一個長遠發展方向。（歐嘉樂攝）

打着「成為香港代表隊」的旗號，FIFAe Nations Cup香港電競足球代表隊選拔賽最終吸引超過300人報名參加，初賽及次圈的出線選手，4月3日將在實體決賽聚首，爭奪香港代表隊資格。

電競既已成為專業運動項目，今次獲選入港隊的選手，也需如傳統運動員般受訓。香港電競總會創會會長楊全盛透露，將安排專業電競教練訓練及指導港將：「包括改善個人技術，同時也要觀看大量片段，包括自己及國際級選手的比賽片段，教練會為他們安排訓練時間表。」電競看似是靜態運動，但其實也需要體能訓練，「當然不會像傳統運動員那麼刻苦，但最少集中力不可有問題。」

香港足總早前舉辦FIFAe Nations Cup香港區選拔賽記招，邀來電競代表及香港男女子球員示範。（資料圖片／袁志浩攝）

同時，足總也會為港隊安排國際友誼賽，而且與足球一樣，合規格的國際友誼賽賽果也會計算世界排名積分，霍啟山稱：「我們正跟國際足協協調，希望邀請一些會參加FIFAe Nations Cup、又已提交選手名單的隊伍，去合辦一個正式的邀請賽。」

電競既有FIFA舉辦國際大賽、亦成為2024年亞運會正式項目，越來越多傳統體育機構及賽事認可，無疑令電競選手看見一絲曙光。無可否認，在香港做運動員難，要做電競選手難上加難，「電競=打機=玩」的印象對於大多數人，尤其父母而言已根深蒂固，有了這些官方大賽，成為電競選手的重要出路。

電競選手戰亞運 曾遭媽媽誤會撒謊

香港電競總會創會會長楊全盛坦言，傳統運動與電子競技結合，方可令家長明白「娛樂」與「競技」是兩種概念，他憶述2018年亞運會，電競成為表演項目、香港派隊參賽的一個故事：「2018年亞運，有一位香港隊選手比較年輕，從小到大，父母都極力反對、阻止他打機，會收起他的鍵盤或電源線，想到的方法都會做。」

那位選手告訴媽媽，自己勝出了重要賽事，有機會代表香港參加亞運會，媽媽仍覺得他撒謊，直至選手出席亞運前的記者招待會、登上媒體報道，父母才恍然大悟，「媽媽更偷偷問他，Twitch（遊戲直播平台）如何用？怎樣才能看到他比賽？」

事實上，香港在2018亞運會的電競成績絕不失禮，除了在《爐石戰記》奪得金牌，在足球遊戲《PES》也與日本雙雙成為東亞地區唯二兩支出線隊伍，最終香港在分組賽出局。

2018年亞運會，電競成為表演項目，香港代表Kin奪得《爐石戰記》金牌：

香港足總成立電競委員會 長遠成立電競足球聯賽

國際足協舉辦的FIFAe Nations Cup，無疑可以予人更大信心，國際足協將電競視為重要發展目標，香港足總也跟隨日本足協、英格蘭足總等的腳步，在去年底成立電競委員會，成員有足總代表、電競總會代表、電競場地業界人士、電競選手等，首要工作正是舉辦FIFAe Nations Cup的香港隊選拔賽。

但委員會既由足總成立，按理應該對香港電競足球發展有更長遠計劃，霍啟山解釋道，鄰近地區不少足總已建立自己的電競足球聯賽，希望香港也借今次機會起步：「足總的角色是去規範電競足球的發展，今次FIFAe Nations Cup是一個開始，下一步是在香港舉辦更多培訓，長遠是建立電競足球聯賽。」

楊全盛希望，在國際足協牽頭舉辦電競賽事下，能給予電競選手及業界更大信心。（歐嘉樂攝）

電競足球起頭自給自足 望國際足協牽頭「做大個餅」

不過電競這塊版圖目前仍是「自給自足」，暫未如傳統足球的「五年計劃」般有政府資助，霍啟山說：「我們希望先做出成績去給予政府信心，不是政府有資源才做，會先爭取業界支持。」值得留意的是，香港足球本地盃賽的贊助商數目，近年幾乎是零，但今次FIFAe Nations Cup的香港代表隊選拔賽則獲逾10個贊助商支持，似乎在贊助商眼中，電競相較傳統本地足球賽事更吸引。

楊全盛則期望，電競足球既已獲國際足協認可及帶動，最終可以「做大個餅」，「尤其足球電競可說是唯一一個電競項目，大部份人不懂玩也會懂得看，在推廣方面是最易入手和入口的……越多官方認可比賽，就更加有利整個行業發展，也可給予電競從業員更多機會。」

霍啟山（左）及楊全盛（右）都認為，FIFAe Nations Cup對香港電競足球發展將大有幫助。（歐嘉樂攝）

香港機迷的疑惑：何時可以正式選用香港隊？

或許不是人人都有志朝電競發展，但若作為香港球迷，打機時除了用歐洲足球勁旅，也會想一嘗用「自己人」的滋味，目前《FIFA 21》中的香港球員僅有兩位，就是雙雙出戰中超的梁諾恆及戴偉浚，至於《PES》則因有亞冠盃版權，玩家可選用出戰亞冠盃的香港球隊。雖然有有心本地球迷設計《PES》非官方港超Patch多年，質素高亦深受歡迎，但足總或電競總會又有無機會爭取到廠商，將港超聯或香港隊正式納入遊戲中？

楊全盛認為，既然非官方Patch一直存在，「就證明有這需要」，並透露電競總會曾向廠商爭取，「但主動權始終在廠商手上，需要他們覺得有得做」。霍啟山則表示其實有就此行動，希望聯同東亞足球聯盟（EAFF）成員，包括中國、日本、韓國等電競和足球都相對發達的國家聯手爭取，「我們的長遠目標，是去爭取做一個Bundle Package，希望有一天在（電競）國際賽，也可以真正用返香港隊。」