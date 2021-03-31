港足．一周焦點9｜菁英盃爭議後遺:沒違規一方反被罰的荒誕與悲哀

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-03-31 20:47

港超聯《一周焦點》為大家帶來一個星期以來，本地足球的焦點。 2021年3月第4周焦點：菁英盃爭議以理文放棄參賽、愉園直入決賽落幕，事件引來大多數球迷怒批愉園漁人得利。但事件真正的輸家和贏家，卻另有其人。

要說誰勝、誰負之前，先簡述菁英盃爭議來龍去脈：

．2月底，愉園同天水圍飛馬一度因欠交「綜合保險保障協議」費用多時，遭足總禁賽，罰則列明即使其後交回費用，也要禁賽7日，上訴期間也不可參賽。 ．處於禁賽期和上訴期內、愉園對理文的菁英盃4強，成為日後爭議的中心——理文一方指，足總曾稱會判他們不戰而勝，惟足總其後改判愉園上訴得直，更毋需禁賽7日，並決定為菁英盃4強安排補賽。 ．理文出聲明指足總「打倒昨日的自己」，堅拒補賽。最終，理文決定退出賽事，足總判愉園不戰而勝，直入4月7日的決賽對東方龍獅。

香港足總在今次菁英盃爭議的處理手法，令人側目。（資料圖片）

輸家：足總

一開始宣布飛馬和愉園因欠交保費而需禁賽時，其實足總的做法相當正確，當時我們也曾評論過，若香港足總要做到專業，就必需貫徹主席貝鈞奇所言，按制度行事，而不再是事事講人情、「大家就一就」。

然而事態發展急轉直下，擁有最高決策權的足總董事會，竟因「規章以外」的「體育精神」考量，推翻了紀律委員會「補交欠款後仍需禁賽7天」的罰則，決定為菁英盃4強安排補賽。

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身兼愉園體育會主席的貝鈞奇，曾在董事會討論有關議題時仍列席，在其後的會議才避席，在任何足球發展較完善的國家，都足以引起軒然大波。

足總召開董事會討論是否補賽，主席貝鈞奇終避嫌未有出席。（資料圖片／袁志浩攝）

這裏也有一大疑團，紀律委員會是足總法定小組，成員都由董事局委任，足總紀律章程2.4列明：「除本紀律章程另有規定或董事局的指引外，紀律委員會的行事方式及程序，由紀律委員會自行決定。」

雖說董事局可指引紀律委員會行事方式，但若董事會輕易插手，難免予人「人治大於法治」之感，並不理想；況且若定下罰則後又可輕易讓董事會推翻，那一開始罰則是如何制定、或是有沒有制定過？

理文早前與愉園在港超聯交手，菁英盃的爭議令兩軍踢得充滿火藥味（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

足總以「規章以外」的「體育精神」決定向愉園網開一面，足總總幹事袁文川卻指若理文不參賽，會按現有規章處理。那，到底為何規章是用於沒有犯規的一方要「按規章處理」，本來違規的一方，又可以「規章以外」去包容呢？這種做法，真的是「體育精神」嗎？

若以球賽比喻，足總紀律委員會一開始宣布處分兩支違規球隊時，本來是射入難得入球；但足總隨後卻不斷自擺烏龍，一手造成大敗。

袁文川對於媒體追問愉園及飛馬最終會否受罰時，曾反問「你又知兩隊冇後果？」（資料圖片）

最致命的「烏龍球」，大概來自足總代表人物，主席貝鈞奇和總幹事袁文川受訪時的回應——先是貝鈞奇回應理文拒絕補賽時，不點名指「強者要有王者風度」，最終理文強硬應對，退出菁英盃，他更反籲「要尊重賽制」，但若制度管理者也不尊重制度，又談何叫人尊重？

袁文川回應記者追問，違規的愉園和飛馬到底會否受罰時，他只反問記者「你又知兩隊無後果？」可惜，到最後，我們至今見到的只有理文堅拒補賽而出局、一開始違規的愉園，仍在欠薪逾半年的傳聞及其他爭議事件中，自動進入菁英盃決賽。也許足總的確會有後續行動，我們也只能靜觀其變。

昨天足總公布菁英盃最終安排後，首當其衝承受罵聲與杯葛的，是一眾處境困難的愉園球員。不過，足總對整件事的處理手法，不但處事反覆、更留下許多問號，可說是將僅有的專業與名聲輸清光，事件最大輸家，仍是足總本身。

理文在整場爭議中角色雖被動，但強硬的反應相當合理。圖為理文會長李文恩。（資料圖片）

贏家：理文

理文在這件事之中，從頭到尾是恪守規則的一方，準時繳款，正常參賽，最終卻成為放棄參加菁英盃的一隊，也可能因而遭罰款，的確匪夷所思。

雖然少了個爭標機會，但至少理文的行動反映，比起球場上的錦標，有些事情更加重要，有些底線必需要守——面對足總自相矛盾、混亂不堪的處事手法，或是其他7支球隊聯署要求向愉、飛兩軍網開一面，但理文仍願意企硬、沒有「就一就」、沒有破壞制度，這種反應大概正常不過，卻很悲哀地成為本地球壇的稀有現象。

沒有成為制度的破壞者、沒有打開那個沉淪的缺口、守住底線和尊嚴、贏得了球迷的掌聲和尊重，也示範了要在球圈生存不代表要屈就，理文沒了菁英盃資格，卻是事件的贏家。