歐國盃︱丹麥軍醫證艾歷臣「死過翻生」　恩師迪保亞不忍看直播

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-14 18:46

丹麥中場基斯甸艾歷臣突然暈倒一幕震驚世人，球迷們經歷了像過山車的15分鐘，幸好這名國際米蘭中場大步檻過。丹麥軍醫直言艾歷臣的心臟一度停止跳動，及時搶救成功，拾回性命。 面對驚心動魄的一幕，大大打擊荷蘭的陣營，尤其是過來人兼昔日戰友戴利白蘭特。

丹麥中場基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）在歐國盃B組分組賽首仗如常上陣，戰至上半場末段在毫無先兆下暈倒，全球球迷差點觀看了一場死亡直播，幸好這名29歲的中場大步檻過，經過醫護人員急救後，艾歷臣15分鐘後回復清醒，鬼門關前走了一圈。

艾歷臣送院治理後，情況已陸續好轉，他的經理人透過《米蘭體育報》發布聲明，並感激外界對他的關心及支持，「感激大家近日對我的關心，我現時身體感覺良好，我不會就此放棄，我也想知道發生了什麼事。」

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球壇外界齊齊祝福艾歷臣：

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即使這名國際米蘭中場依然留院，他依然心繫球隊，更與丹麥主帥尤文特（Kasper Hjulmand）視像通話，坦言艾歷臣自己對事發經過沒有太深印象，並指丹麥眾將將為艾歷臣而戰。

丹麥軍醫保臣（Morten Boesen）直言艾歷臣一度離開人世，並確認他心臟病發，「艾歷臣的心臟一度停止跳動，我們立即向他進行心肺復甦法，及後再使用心臟去顫器後，他隨即清醒過來。」

▼ ▼ ▼慎入：艾歷臣生死一刻 ▼ ▼ ▼

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艾歷臣與荷蘭甚有淵源，事關這名丹麥中場是老牌球會阿積士的青訓產品，亦在荷甲成名，與不少荷蘭球員亦有交情，包括戴利白蘭特（Daley Blind）。

白蘭特早年確診患上心肌炎（Heart Muscle Inflammation），並接受手術，安裝植入式心律去顫器，隨後如常地重返賽場，卻在去年中再度比賽途中倒地，健康再度響起警號，幸好並無大礙，如今已經照常入選荷蘭大軍出戰歐國盃。

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白蘭特去年夏天曾經在友賽時突然倒地。（網上片段截圖）

白蘭特與艾歷臣曾經3度贏得荷甲錦標，感情要好，加上作為過來人，看到昔日戰友突然出意外，白蘭特身同感受，內心當然不好受。這名31歲守將向荷蘭傳媒透露，看過艾歷臣的事發片段，使他十分擔憂，「我也是過來人，我知道跨過心理關口十分困難，如今看到認識的朋友出事，這對我有更大的影響，昨晚我無法安睡，我一度考慮不出戰。」

白蘭特（左一）與艾歷臣（左二）當年一同為阿積士贏得荷甲錦標。（資料圖片／Getty Images）

白蘭特最終如常出戰，但未有戰畢全場，戰至64分鐘被調離場，他步出球場時顯得心事重重，更一度落下男兒淚。

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心情受到艾歷臣影響的白蘭特，戰至下半場中段被調離場，步出球場時心事重重。（Getty Images）

艾歷臣倒地重創，震驚荷蘭陣營，主帥法蘭迪保亞同樣深受影響。這名荷蘭主教練在2006至2010年間執教阿積士青年軍，正正與艾歷臣同一時期，算得上是艾歷臣的恩師，感情深厚。

迪保亞坦言艾歷臣出事一晚，心情就像過山車一樣，「當時我們全軍一同在觀看直播，當艾歷臣出事一刻，我無法再看下去，我離開了房間。我曾與基斯甸共事5年，隊中不少球員與他甚有交情，這是高低起伏十分大的一晚，我們特意把戰術會議改期，讓球員們有空間整理思緒。」

法蘭迪保亞與艾歷臣共事5年，目擊對方突然暈倒，迪保亞亦十分難受。（網上截圖）

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▼ ▼ ▼艾歷臣足球印記 ▼ ▼ ▼

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歐國盃淘汰賽走線圖。（01美術製圖）

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每隊預計最佳陣容（按圖放大）：

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【歐國盃24路大軍名帥列陣（按圖放大）】