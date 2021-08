東京奧運直擊︱信守與未婚夫的奧運契約　李海恩帶着疤痕訴說釋懷

「轟隆!」單車館內女子麥迪遜接連炒車,嚇得我們的訪問中斷。

「嘩,這個麥迪遜不斷跌」,李海恩合着眼說着。

在單車館內炒車倒下的感覺,她很明白;倒下之痛,她切身感受。

4年日子匆匆過,李海恩除了身上疤痕,心裏懷着對未婚夫的感謝也有愧疚。

「這運動有危險性的,你幸運一次、兩次,但能確保第三次都完整無缺嗎?」

李海恩哭着,想跟在蘇格蘭的未婚夫說:「我可以完整無缺的回來了。

01體育記者楊宇翹 東京直擊



▶▶▶緊貼2020東京奧運 最新賽程及消息

李海恩4年前決意從蘇格蘭來港加入香港單車代表隊,為的是一個奧運夢。

經歷4年磨鍊加上疫情煎熬,東京奧運終於上演,李海恩也一圓夢想;但她今日在爭先先賽出局後一直哭着。

「對於未能晉級,很失望,終於在這個大舞台,是很想晉級的。」李海恩直言力已盡,發揮不了也成事實。她再道:「It’s not to be today, just not to be today。」

李海恩的東京奧運之旅已經結束,失望,但她力已盡。(高詩琦攝)

縱然奧運以競輪賽、爭先賽出局完結,但回顧當日放下未婚夫、穩定工作及愛犬,隻身來港最終夢想成真,李海恩感謝自己一路而來的堅持。

「當你有個目標,犧牲的事最終變得值得,間中問過自己好多次『我繼唔繼續到呢?』,但我沒有放棄,好感謝上一次肯堅持的自己。」

李海恩笑言一路以來投放的是心血還有「真血」,惟每一晚更衣時鏡裏的是佈滿傷痕的軀體,李海恩笑不出來。

她不斷問自己,「我繼唔繼續到呢?」,也一直堅持下來。(高詩琦攝),

+ 2

這名「鐵血女子」2018亞運前在德國炒車撞傷頭部,需送院檢查;2019年波蘭舉行的世界錦標賽競輪賽複賽炒車,事後需立刻在當地做手術取出血腫;同年捷克賽事的意外令臉上多了一道傷痕、右眼血紅一塊、右手尾指肌腱折斷;其後全國賽與上海隊車手相撞,證實鎖骨斷裂,需「開刀」以11粒釘和金屬板固定治理。

「每次看到自己的疤痕,也代表着每次未婚夫見到時,提醒他我受過的傷。」李海恩的淚流下,是絲絲愧疚。她決意放下至親,未婚夫也得放手讓她闖出一片天,一個人的夢想,二人一起追逐。

「期間我想過能否捱過來嗎?會否會最後甩手甩腳呢?最後終於來到奧運,是一個釋懷。這運動有危險性的,你幸運一次、兩次,但能確保第三次都完整無缺嗎?」

追夢,換來的卻是傷痕纍纍。(資料圖片/葉詩敏攝)

2021年東京奧運,李海恩懷着感恩的心安全完成所有賽事。

奧運一頁已成過去,9月全運後李海恩得完成一件已延期4年的事:「先結婚,然後休息!」

與未婚夫當日的奧運契約終於到期,惟就在這夢想地完結的一剎,記者們提到「亞運」一事。

「吓!原來是下年?」李海恩才醒覺,亞運是不到一年的事。

李海恩想了想並說:「好吸引,亞運好吸引;但要與未婚夫商量......他會支持我的。」

這「鐵血女子」的單車路,也許再次有二人起行。

李海恩的單車路,也許再次有二人起行。(IG@jlee_721)

其他香港單車隊相關報道:

李慧詩競輪賽奪第8名 明日轉戰爭先賽再衝金

東京奧運直擊︱李慧詩競輪賽復活成功 周四下午誓衝個人第一金

東京奧運直擊︱李慧詩競輪賽準決賽出局 轉戰名次賽爭佳績

東京奧運.李慧詩|留過汗水 掉過眼淚 沒退路的奧運 車神不怕

【李慧詩轉戰爭先賽】