東京奧運直擊︱信守與未婚夫的奧運契約　李海恩帶着疤痕訴說釋懷

「轟隆！」單車館內女子麥迪遜接連炒車，嚇得我們的訪問中斷。

「嘩，這個麥迪遜不斷跌」，李海恩合着眼說着。

在單車館內炒車倒下的感覺，她很明白；倒下之痛，她切身感受。

4年日子匆匆過，李海恩除了身上疤痕，心裏懷着對未婚夫的感謝也有愧疚。

「這運動有危險性的，你幸運一次、兩次，但能確保第三次都完整無缺嗎？」

李海恩哭着，想跟在蘇格蘭的未婚夫說：「我可以完整無缺的回來了。

01體育記者楊宇翹 東京直擊



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李海恩4年前決意從蘇格蘭來港加入香港單車代表隊，為的是一個奧運夢。

經歷4年磨鍊加上疫情煎熬，東京奧運終於上演，李海恩也一圓夢想；但她今日在爭先先賽出局後一直哭着。

「對於未能晉級，很失望，終於在這個大舞台，是很想晉級的。」李海恩直言力已盡，發揮不了也成事實。她再道：「It’s not to be today, just not to be today。」

李海恩的東京奧運之旅已經結束，失望，但她力已盡。（高詩琦攝）

縱然奧運以競輪賽、爭先賽出局完結，但回顧當日放下未婚夫、穩定工作及愛犬，隻身來港最終夢想成真，李海恩感謝自己一路而來的堅持。

「當你有個目標，犧牲的事最終變得值得，間中問過自己好多次『我繼唔繼續到呢？』，但我沒有放棄，好感謝上一次肯堅持的自己。」

李海恩笑言一路以來投放的是心血還有「真血」，惟每一晚更衣時鏡裏的是佈滿傷痕的軀體，李海恩笑不出來。

她不斷問自己，「我繼唔繼續到呢？」，也一直堅持下來。（高詩琦攝），

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這名「鐵血女子」2018亞運前在德國炒車撞傷頭部，需送院檢查；2019年波蘭舉行的世界錦標賽競輪賽複賽炒車，事後需立刻在當地做手術取出血腫；同年捷克賽事的意外令臉上多了一道傷痕、右眼血紅一塊、右手尾指肌腱折斷；其後全國賽與上海隊車手相撞，證實鎖骨斷裂，需「開刀」以11粒釘和金屬板固定治理。

「每次看到自己的疤痕，也代表着每次未婚夫見到時，提醒他我受過的傷。」李海恩的淚流下，是絲絲愧疚。她決意放下至親，未婚夫也得放手讓她闖出一片天，一個人的夢想，二人一起追逐。

「期間我想過能否捱過來嗎？會否會最後甩手甩腳呢？最後終於來到奧運，是一個釋懷。這運動有危險性的，你幸運一次、兩次，但能確保第三次都完整無缺嗎？」

追夢，換來的卻是傷痕纍纍。（資料圖片／葉詩敏攝）

2021年東京奧運，李海恩懷着感恩的心安全完成所有賽事。

奧運一頁已成過去，9月全運後李海恩得完成一件已延期4年的事：「先結婚，然後休息！」

與未婚夫當日的奧運契約終於到期，惟就在這夢想地完結的一剎，記者們提到「亞運」一事。

「吓！原來是下年？」李海恩才醒覺，亞運是不到一年的事。

李海恩想了想並說：「好吸引，亞運好吸引；但要與未婚夫商量......他會支持我的。」

這「鐵血女子」的單車路，也許再次有二人起行。

李海恩的單車路，也許再次有二人起行。（IG@jlee_721）

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