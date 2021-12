英超︱曼城作客大炒紐卡素繼續領放　車路士和狼隊再次失分

多家英超球會正在爆發新冠肺炎疫情,本輪如期上演的比賽所餘無幾,其中一場正是榜首的曼城作客深陷降班危機的紐卡素。

「快車」賽期,人腳充裕的曼城優勢愈來愈明顯,上半場已憑兩大守將魯賓戴亞斯和簡斯路的入球領先2:0,下半場馬列斯再入一球,比賽末段史達寧為曼城「埋齋」,奠定4:0勝果。同日另一爭標隊車路士繼上場後再次失分,只能與狼隊踢成0:0。



曼城輕鬆再贏一仗,繼續在英超聯賽領放。(Getty Images)

本輪英超10場比賽,在多隊爆發疫情下,只有4場能夠繼續。曼城是少數暫時未受影響的球隊,除養傷多時的費蘭托利斯外,可以完整陣容應戰。

開賽僅5分鐘,曼城便把握紐卡素守將奇勒犯錯,他在小禁區位置未能解圍,被魯賓戴亞斯近門頂入。27分鐘簡斯路引球出擊,在18碼位置起腳射成2:0。曼城以兩球優勢返回更衣室。

紐卡素又被大炒一場,在英超毫無起色。(Getty Images)

64分鐘,辛真高傳中,馬列斯一記窩利為曼城擴大領先優勢至3:0。旁證最初示意越位入球無效,經VAR檢視後改判為入球。86分鐘加比爾捷西斯傳中,後柱位的史達寧無人看管下射成4:0。

曼城清風送爽,再送紐卡素一場敗仗,作客的曼城球迷更高歌揶揄紐卡素:「聖誕節你們要去大購物(You should have gone Christmas shopping)。」18輪比賽過後,紐卡素仍只得10分,僅次得失球差力壓同分的諾域治排尾二,惟後者較紐卡素少比賽一場。

車路士作客狼隊踢成0:0,再次失分。(Getty Images)

賽後曼城以18戰44分,繼續在英超聯賽榜帶頭,領先今晚稍後時間對熱刺的利物浦4分。第3位的車路士未能把握搶分機會,作客狼隊只踢成0:0,繼上輪1:1賽和愛華頓後,連續第2場失分,藍軍18戰得38分只能繼續守在第3,更被曼城拋開至6分差距。