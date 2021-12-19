英超︱曼城作客大炒紐卡素繼續領放　車路士和狼隊再次失分

多家英超球會正在爆發新冠肺炎疫情，本輪如期上演的比賽所餘無幾，其中一場正是榜首的曼城作客深陷降班危機的紐卡素。

「快車」賽期，人腳充裕的曼城優勢愈來愈明顯，上半場已憑兩大守將魯賓戴亞斯和簡斯路的入球領先2：0，下半場馬列斯再入一球，比賽末段史達寧為曼城「埋齋」，奠定4：0勝果。同日另一爭標隊車路士繼上場後再次失分，只能與狼隊踢成0：0。



曼城輕鬆再贏一仗，繼續在英超聯賽領放。（Getty Images）

本輪英超10場比賽，在多隊爆發疫情下，只有4場能夠繼續。曼城是少數暫時未受影響的球隊，除養傷多時的費蘭托利斯外，可以完整陣容應戰。

開賽僅5分鐘，曼城便把握紐卡素守將奇勒犯錯，他在小禁區位置未能解圍，被魯賓戴亞斯近門頂入。27分鐘簡斯路引球出擊，在18碼位置起腳射成2：0。曼城以兩球優勢返回更衣室。

紐卡素又被大炒一場，在英超毫無起色。（Getty Images）

64分鐘，辛真高傳中，馬列斯一記窩利為曼城擴大領先優勢至3：0。旁證最初示意越位入球無效，經VAR檢視後改判為入球。86分鐘加比爾捷西斯傳中，後柱位的史達寧無人看管下射成4：0。

曼城清風送爽，再送紐卡素一場敗仗，作客的曼城球迷更高歌揶揄紐卡素：「聖誕節你們要去大購物（You should have gone Christmas shopping）。」18輪比賽過後，紐卡素仍只得10分，僅次得失球差力壓同分的諾域治排尾二，惟後者較紐卡素少比賽一場。

車路士作客狼隊踢成0：0，再次失分。（Getty Images）

賽後曼城以18戰44分，繼續在英超聯賽榜帶頭，領先今晚稍後時間對熱刺的利物浦4分。第3位的車路士未能把握搶分機會，作客狼隊只踢成0：0，繼上輪1：1賽和愛華頓後，連續第2場失分，藍軍18戰得38分只能繼續守在第3，更被曼城拋開至6分差距。