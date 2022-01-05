港足主教練隔離後即視察訓練中心　足總盃決賽或因遷就集訓改期

撰文：袁志浩
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香港足球代表隊主教練安達臣完成隔離，昨日到將軍澳足球訓練中心視察；有指他或在今月底徵召球員集訓，或影響原定大年初一舉行的足總盃決賽。

去年12月上任港足主教練的挪威籍教頭安達臣，昨日完成隔離正式「開工」，他先到足總何文田辦公室跟職員會面，再到將軍澳足球訓練中心視察港隊訓練場地。

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安達臣（左）昨到將軍澳足球訓練中心視察。（HKFA）

安達臣帶領港足的首個任務，料是出戰6月上演的亞洲盃外圍賽，足總稱稍後會公布港足集訓詳情。消息指，安達臣為備戰賽事，計劃在1月24日至2月1日的國際賽期集訓，惟足總原定安排於大年初一（2月1日）進行足總盃決賽，賽事有機會因而受影響。

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有球圈人士稱，足總盃關乎下季亞洲賽資格，應避免動輒更改賽期；而賽事在農曆新年檔期上演，或可乘「賀歲盃」元素增加入場人數。不過，安達臣亦可考慮只徵召兩支參賽球隊（傑志及東方龍獅）以外的球員集訓，把影響減到最低，但一切留待足總最終決定。

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