英聯賽盃｜VAR三個判決左右大局　熱刺無緣決賽　干地：無嘢講

英格蘭聯賽盃4強次回合，落後兩球的熱刺主場力爭平反敗局，惟車路士憑魯迪格頭槌一箭定江山，熱刺總比數以0：3不敵對手無緣決賽。不過，VAR今仗再度「主導」戰局，熱刺全場兩度禁區內被侵犯及一個入球，VAR一一作出不利熱刺的判決，再度惹來爭議。
熱刺返回主場出擊，力爭收復首回合兩球失地，主帥干地今仗派出二號門將高連尼（Pierluigi Gollini）把守最後一關，車路士一次角球，這名意大利門將出迎時稍有偏差，讓魯迪格背對龍門建功，攻入全場唯一入球，熱刺無緣在主場上演反擊戰。
一場大戰，豈能沒有VAR的參與，今仗VAR再度擔任重要角色，更足足有3個爭議判決。上半場末段，賀積查治個人突破，魯迪格落腳攔截，這名熱刺中場在禁區內倒地，球證馬連拿直指12碼點，VAR球證甸恩認為犯規在禁區外，故此改判為罰球。
熱刺下半場再有疑似12碼，盧卡斯莫斯殺入禁區，車路士門將阿列沙巴拿加出迎封位，二人確實有接觸，馬連拿再認為是12碼，惟他在看VAR後改變主意，沒有吹罰12碼。阿列沙巴拿加其後後場誤傳，情急下出迎希望「補鑊」，哈利卡尼接應莫拉的傳送建功，但這名熱刺尖刀的右腳突出，被判越位在先食詐糊，結果3個VAR的判決均不利熱刺，最終熱刺全場零入球。
干地賽後被問及3個VAR判決，這名名帥封口避談，「我不想對任何人不敬，故此我不會評論球證或VAR的判決，過往是，未來也是。」
干地認為縱然球隊今仗值得更好的成績，但他亦向舊東家笠高帽，「坦白說，我覺得球隊今仗應該有更好的戰果，不過這以兩回合計，車路士的確比我們值得躋身決賽。」
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