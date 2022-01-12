英超贏中國轉播訴訟獲賠逾16億　法官批PPTV欠取勝基礎：不需審訊

英超賽會贏得與中國轉播商PPTV的訴訟，英國高院裁定PPTV需賠償1.57億英鎊。



由內地蘇寧集團持有的中國網絡媒體PPTV，前年9月因拖欠付款半年，被英超賽會終止轉播合約；英超直播權最終由騰訊體育取得。

據英國媒體報導，按照原定協議，PPTV需在2020年3月支付3年播映權的8成費用，約4億英鎊。雖然PPTV當時已付約2.65億英鎊，但受疫情影響，未能繳交餘額。

由於當時英超正停擺，PPTV希望英超賽會能容許相關費用「打折」或延期付款，但如果遭拒絕。

英超賽會控告中國轉播商PPTV勝訴。（Getty Images）

英國高等法院周二（11日）裁定，英超聯賽在有關訴訟案件中勝訴，PPTV需賠償1.57億英鎊（約16.7億港元）。法官表示，PPTV「缺少真正的取勝基礎，根本不需要審訊（no real prospect of defending the claim made against it. No trial was necessary）」。

英超賽會則發表聲明，回應指：「歡迎判決，我們在別無選擇下，將堅定執行合約權利，追回欠款。」值得一提，蘇寧集團同時持有意甲球會國際米蘭，該隊暫排今季聯賽榜首。