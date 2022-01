英超贏中國轉播訴訟獲賠逾16億　法官批PPTV欠取勝基礎：不需審訊

英超賽會贏得與中國轉播商PPTV的訴訟,英國高院裁定PPTV需賠償1.57億英鎊。



由內地蘇寧集團持有的中國網絡媒體PPTV,前年9月因拖欠付款半年,被英超賽會終止轉播合約;英超直播權最終由騰訊體育取得。

據英國媒體報導,按照原定協議,PPTV需在2020年3月支付3年播映權的8成費用,約4億英鎊。雖然PPTV當時已付約2.65億英鎊,但受疫情影響,未能繳交餘額。

由於當時英超正停擺,PPTV希望英超賽會能容許相關費用「打折」或延期付款,但如果遭拒絕。

英超賽會控告中國轉播商PPTV勝訴。(Getty Images)

英國高等法院周二(11日)裁定,英超聯賽在有關訴訟案件中勝訴,PPTV需賠償1.57億英鎊(約16.7億港元)。法官表示,PPTV「缺少真正的取勝基礎,根本不需要審訊(no real prospect of defending the claim made against it. No trial was necessary)」。

英超賽會則發表聲明,回應指:「歡迎判決,我們在別無選擇下,將堅定執行合約權利,追回欠款。」值得一提,蘇寧集團同時持有意甲球會國際米蘭,該隊暫排今季聯賽榜首。