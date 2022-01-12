英超︱令廠迷刻骨銘心的男人　前史篤城隊長退役　曾夥C朗踢前鋒

前史篤城隊長梳高斯（Ryan Shawcross）結束16年職業生涯，他最為人熟悉的一件事跟阿仙奴有關，廠迷肯定刻骨銘心。



現效力「萬人迷」碧咸旗下美職聯球會國際邁阿密（Inter Miami）的梳高斯，以34歲之齡宣布掛靴。

這位在曼聯出道的後衛，只曾為紅魔上陣兩次，其中一次在2006年，當時曼聯於聯賽盃落後修安聯一球，費格遜於尾段選擇派梳高斯上陣，跟C朗拿度及朗尼一起打前鋒。

他憶述道：「當時C朗根本不知我是誰，我甚至沒有跟一隊訓練過。我相信他現在也不清楚我的名字。」

梳高斯2008年轉投史篤城後便效力了13年，上陣超過400場，更成為球會隊長，即使球隊2018年降班英冠，亦未有離開。

梳高斯2006年在曼聯出道。（Getty Images）

梳高斯在史篤城效力13年，2021年離隊前仍是球隊隊長。（Getty Images）

這位只曾在2012年為英格蘭代表隊上陣1次的中堅，16年職業生涯可說是寂寂無名、平淡無奇，卻有一件事件肯定令阿仙奴球迷刻骨銘心。

2010年2月27日，梳高斯替史篤城於聯賽上陣鬥兵工廠，他於爭球時一記粗野攔截令阿仙奴中場艾朗藍斯斷腳，後者需即時送醫，惟其慘叫畫面至今令人留下難忘印象。

而梳高斯當時直接被紅牌驅逐出場，亦留下男兒流，賽後亦有透過短訊向對方道歉；藍斯最終花了9個月才康復，重返球場。

梳高斯（右）跟阿仙奴的淵源來自艾朗藍斯（中）。（Getty Images）

慎入！重溫梳高斯粗暴攔截令艾朗藍斯斷腳：

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梳高斯退役前受訪，表示自己受傷患困擾，才逼不得以結束球員身份，但就會展開教練生涯。「多謝家人，國際邁阿密及球迷為我提供了機會，也感激史篤城球迷的支持。」