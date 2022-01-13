英超｜韋斯咸重返前四　查洛保雲梅開二度　莫耶斯撐愛將入國家隊

英超周三（12日）深夜獨腳戲，韋斯咸主場面對榜末的諾域治，結果憑查洛保雲梅開二度，兩球淨勝諾域治，重返前四。「鎚仔幫」主帥莫耶斯賽後盛讚這名英格蘭翼鋒，認為他有力爭取英軍的一席位。
韋斯咸周中補賽主場鬥諾域治，查洛保雲（Jarrod Bowen）上﹑下半場末段各建一功，梅開二度，助「鎚仔幫」兩球擊敗諾域治，以37分反壓阿仙奴重返第4位，卻多踢一場。
25歲的查洛保雲今季表現突出，聯賽已累積8個入球，合共直接參與16個入球，使這名英格蘭翼鋒入選英軍的呼聲愈來愈高。韋斯咸主帥莫耶斯力撐愛將有力入選英格蘭大軍，「他（查洛保雲）具備助攻及入球的能力，對球隊相當有幫助，加上他最近的出色表現，外界開始留意他，我認為他可以成為英軍的一分子，但留待修夫基作決定。」
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