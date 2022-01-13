C朗粉碎謠言公開支持蘭歷克　勸球迷給新帥更多時間︱英超

曼聯球星C朗拿度接受外國傳媒訪問，首度公開表態支持新教練蘭歷克，更向前主帥蘇斯克查大派「好人卡」。



自新帥蘭歷史上任，曼聯於英超7戰中取得4勝、更只失3球，但球隊目前只排聯賽第7，已被榜首的宿敵曼城拋離22分。

紅魔最近一場英超在主場不敵狼隊，賽後不少名宿及外國傳媒都透露，球隊更衣室士氣低落，內部拉黨結派，有球員未能適應看守領隊蘭歷克的新訓練安排，多達一半人希望離隊。

蘭歷克上任後有傳曼聯內部士氣低落。（Getty Images）

陣中球星C朗拿度首次回應事件，公開表態支持蘭歷克，認為對方值得更多時間去實行自己的理念。

「自從他5星期前來到，改變了球員心態、踢法、隊內文化及體系，這都不容易，而且需要時間讓大家接受。我相信他會做得很好，也知道自己非踢得最好，還有很多改進空間。」

C朗公開支持蘭歷克，認為對方需要時間實行各種大計。（Getty Images）

不過，他也對前主帥蘇斯克查表達同情，坦言自己經歷蘇帥及之後的暫代領隊卡域克離任，這段日子並不好過，「當你經歷了很多轉變，總是很艱難。尤其是Ole（蘇斯克查）曾跟我一起踢波，他是個極好的人（fantastic person），他離隊全隊都很失落，但這就是足球。」

C朗指自己理解曼聯高層的決定，一切必須繼續，「我仍相信我們有能力踢出一個好球季，只要我們努力、團結起來，就能實現重大的目標。」