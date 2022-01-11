利物浦承認假陽性個案　被質疑出術令比賽延期　英格蘭足總或調查

據外國媒體報道，英超球隊利物浦被質疑以「假陽性」個案令比賽延期，英格蘭足總或因此展開調查。
英超球隊利物浦上周對阿仙奴的英格蘭聯賽盃4強首回合，因紅軍向賽會指「球隊中感染個案繼續上升」而延期。
不過，紅軍周日於足總盃擊敗英甲球隊梳士貝利後，主教練高普坦言，最終只發現右閘阿歷山大阿諾特確診新冠肺炎。「我們上周有小規模爆發，原來有不少球員是假陽性，可是規例說他們不能比賽。」
據《The Athletic》報道，多間早前有球員染疫卻被逼繼續作賽的球會，要求英格蘭足總調查利物浦是否在原定比賽時間前，已獲悉「假陽性」消息。而如紅軍被發現在缺乏合理原因下沒有履行賽程，有可能面臨嚴厲處罰。
報道又引述消息人士指，利物浦在比賽延期前至少做了兩輪檢測，包括快速抗原檢測（lateral flow test）及聚合酶連鎖反應檢測（Polymerase chain reaction test），也確實驗出一堆陽性個案。
但在原定賽事後進行的檢測中，相同球員的結果卻是陰性。當被要求確認以上消息，及何時得知第三次檢測結果時，利物浦表示沒有回應。
根據英國國民保健署（National Health Service）研究，快速抗原檢測的準確性達99.97%，即意味在10000次檢測中，只會有3次得出假陽性結果。
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