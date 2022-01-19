意大利盃︱63歲沙利被對手撞飛　不忘保護手中香煙　事後威風凜凜

向來煙癮大的意甲拉素主帥沙利，在意大利盃中展示了自己對食煙的「決心」，即使被對手撞跌仍把手中香煙夾得實一實，「神乎其技」令人驚訝。



意大利盃16強拉素鬥烏甸尼斯，兩隊踢到加時才分勝負，拉素終憑恩莫比尼106分鐘的入球擊敗對手晉級。

不過就在入球之前，場邊發生一段小插曲，當時拉素主帥沙利在邊線指揮球隊，未有為意兩名球員正於他面前爭波，結果烏甸尼斯中場普鍚圖被對手撞開，隨即再撞到旁邊的沙利，兩人雙雙倒地。

沙利在場邊被撞至面容扭曲。（網上截圖）

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從慢鏡可見，沙利被撞一刻面容扭曲，眼鏡更被撞飛，然而他卻不忘本在口中的煙仔，反應靈敏地用右手夾實香煙，確保它在整個過程中不落地。

63歲的沙利是有名的「煙剷」，他曾透露自己最高峰時一日可吸60支煙，過去亦曾在帶隊時難敵煙癮，被拍到邊教波邊食煙。

沙利企起身後即把疑似戒煙糖放入口中。（Twitter@bpasports）

令人意外的是，沙利的「傷勢」似乎比普鍚圖更輕，他很快就爬起身，並把疑似戒煙糖放入口中。他同時拿起眼鏡再向現場球迷揮手，示意自己「人無事」，並獲得觀眾歡呼致意。而沙利與普鍚圖事後也面帶笑容相擁，兩人均相信事件只是意外。

沙利賽後受訪時笑指：「這是對我身體狀況一次很好的測試，我要強調，我是更早站起來的那一位！」