意超盃︱山齊士121分鐘絕殺助國米捧盃　除衫騷肌不忘暗寸干地

意大利超級盃國際米蘭憑智利翼鋒山齊士加時第121分鐘的入球，以2：1絕殺祖雲達斯捧盃。

山神從曼聯時代起已背負「薪水小偷」之名，今季雖然上陣時間亦有限，但這場終一吐烏氣。



山齊士離開阿仙奴後開始走下坡，有傳他在曼聯時周薪高達50萬英鎊，惟他受傷患困擾，兩年間紅魔雖為他付出近9000萬鎊，卻只得45次上陣及5個入球，被戲稱「薪水小偷」。

「山神」之後雖大幅減薪轉投國際米蘭，但據報稅前周薪仍達30萬英鎊，他2020年加盟後只入15球，今季意甲更只曾4次擔任正選，表現跟人工不成正比。

山齊士今仗由薪水小偷變做英雄，攻入致勝球助國米捧盃。（Getty Images）

不過山齊士終化身英雄，國米昨晚於意大利超級盃鬥祖雲達斯，祖記先有韋斯頓麥堅尼頭槌破門，但國米憑拿達路馬天尼斯射入12碼追平。

比賽進入加時階段，達美安把握祖記後防解圍失誤挑走皮球，後備入替的山齊士衝前一控一抽射入，助國米2：1絕殺對手，相隔11年再捧走超級杯。

山齊士入波後極之興奮，除球衣激情剷草慶祝，之後更脫掉緊身衣，對住鏡頭騷肌。隊友也衝前相擁，更把山齊士抱起，獲得英雄式待遇。

山齊士近門抽射破網，加時121分鐘絕殺祖記。（Getty Images）

+ 1

「山神」賽後受訪時形容自己猶如「籠中獅子」，也不忘暗寸前主帥干地。

「比賽踢得愈多，我的狀態愈好。干地曾說我是國米最佳球員，但每次只讓我在最後20分鐘出場，我尊重教練的選擇，但感覺自己是困在籠中的獅子，很有飢餓感、渴望之後能踢正選。」

值得一提，山齊士入波慶祝期間，場外就發生小插曲。祖記一度要求球員盡快犯規或把球踢出界，好讓球隊換入後衛邦路斯加強防守，繼續守和至互射12碼階段，但最終事與願違。據指有國米職員在邦路斯面前慶祝，令他忍不住情緒，有鏡頭拍到他用力推向對方。