世界盃外圍賽｜艾利臣解圍中波又中人　全靠VAR兩度打甩紅牌

穩奪卡塔爾世界盃入場券的巴西，今仗世界盃外圍賽作客厄瓜多爾已成例成公事，兩軍上半場5分鐘內各自一人被逐，其餘時間十打十的情況下，以1：1握手言和。今仗最搶鏡的，必定是勇悍非常的巴西門將艾利臣，這名利物浦門神今仗兩度領紅，最終全數被VAR推翻。



世界盃南美洲區外圍賽，巴西提早獲得出線資格，今仗作客力爭晉級的厄瓜多爾，開賽僅6分鐘由卡斯米路開紀錄，主隊的托利斯（Felix Torres）75分鐘追成平手，最終兩軍打成1：1平手。厄瓜多爾以24分暫列第3位，並以5分拋離第4位的烏拉圭。

厄瓜多爾下半場追成1：1平手，在巴西身上取得寶貴的1分。（Getty Images）

雖然看來只是一場普通的和波，不過今仗實際上是一場犯規大戰，兩軍全場錄得合共32次犯規，球證出示5面黃牌及兩面紅牌。犯規大戰由厄瓜多爾門將杜明基斯（Alexander Dominguez）掀起序幕，出迎跳起解圍時，變成「穿心腿」，一腳踩中根夏（Matheus Cunha），直接領紅被逐。5分鐘後，效力熱刺的巴西守將艾馬遜，犯規拿下第2面黃牌被逐，開賽僅20分鐘已各自一人被逐。

Ecuador’s goalkeeper with a VERY dangerous challenge on Matheus Cunha.pic.twitter.com/6v3HLgrWQs — Atletico Universe (@atletiuniverse) January 27, 2022

為巴西把守最後一關的艾利臣，今仗卻成為VAR下的得益者，這名利物浦門神出迎至禁區外跳起大腳解圍，踢走皮球外，更連消帶打踢中華倫西亞（Enner Valencia）的頭部，球證一度向他出示紅牌，其後翻看VAR後改變黃牌，逃過一劫。一不離二，艾利臣完場前再一次經歷上半場的劇情，他打手槌再次打中對手頭部，同樣一度領紅，然後VAR亦再改判，唯一不同的就是艾利臣沒有領黃，得以繼續作賽。

Alisson Becker was given two red cards and sent off twice playing for Brazil against Ecuador tonight.



Both times VAR overturned them 🤣



pic.twitter.com/64EjUxZvJ3 — Jesus Saves 🙏🏾❤️ (@GhanaSocialU) January 28, 2022

卡塔爾世界盃出線球隊（已有14隊）：

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