巴洛迪利睽違3年重返意大利國家隊　重遇恩師：我不入選才不正常

「壞孩子」巴洛迪利事隔3年後重返意大利國家隊，跟恩師文仙尼「重逢」，揚言要帶領意大利殺入2022世界盃決賽周。



雖然一月份國際賽期未有國家隊賽事，但意大利國家隊日前如常點兵，於本月26至28日集訓，備戰3月的世界盃外圍賽歐洲區附加賽，跟葡萄牙等3支球隊爭出線。

領隊文仙尼重召他執掌曼城時的愛將巴洛迪利，是這位前鋒自2018年9月、相隔3年半後再度入選。

大軍名單中除了巴洛迪利，還包括恩薛尼、基亞連尼等恆常主力。同時「搞搞新意思」，第一次徵召了在巴西出生的拉素後衛路爾斯菲臘比，以及森巴血統的卡利亞里前鋒祖奧柏度。

巴洛迪利相隔3年重返意大利國家隊。（Getty Images）

「巴神」今季加盟土超阿達納鐵路，18次上陣貢獻7入球及兩助攻，表現已貼近全盛時期的水準，但對於闊別多年後再獲徵召，他仍處之泰然，似乎沒有特別開心。

「我很好，心情不錯，31歲踢國家隊是很正常的事，不在那裏才是不正常。」

不知真傻還是扮懵，他指自己不明白意大利為何要踢附加賽，甚有諷刺意味，「不過有時候，這種情況總會發生。我希望意大利能殺入世界盃決賽周，我們配得起。」

巴洛迪利自曼城年代開始已跟文仙尼關係要好。（Getty Images）

相信這番言論不會惹來文仙尼不滿，皆因兩人多年來一直保持聯絡，關係良好。巴洛迪利道：「當年處子戰正是他給我機會，我希望有一天，他會看着我退役。」