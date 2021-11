葡萄牙意大利附加賽同組　只能活一隊　C朗隨時緣盡世界盃

世界盃歐洲區外圍賽分組賽去周已全部完成,10支直線出線明年決賽周的歐洲球隊誕出。惟葡萄牙、意大利等12支球隊要踢附加賽,爭奪歐洲區最後3個席位。

附加賽對陣今晨抽籤,結果「如球迷所願」,葡萄牙及意大利同被編入C組,兩隊只活一隊。



2022年世界盃外圍賽歐洲區附加賽抽籤今晨於瑞士蘇黎世舉行,結果意大利及葡萄牙同處C組,前者先鬥北馬其頓,若晉級後將與葡萄牙對陣土耳其的勝方爭取明年決賽周資格。

塞爾維亞絕殺葡萄牙,C朗拿度則需於附加賽爭取世界盃決賽周入場券。(Getty Images)

意大利還是C朗拿度?也許球迷亦百感交集。意大利教頭文仙尼看到抽籤結果後也表下直言唯有見招拆招:「能避開葡萄牙當然最好,但既然結果如是,那先踢好北馬其頓一仗吧;這是非常困難的賽程,我們的抽籤可以好一點,但無論如何我們都要迎難而上。」

分組形勢:

A組

蘇格蘭 Vs 烏克蘭

威爾斯 Vs 奧地利



B組

俄羅斯 Vs 波蘭

瑞典 Vs 捷克



C組

意大利 Vs 北馬其頓

葡萄牙 Vs 土耳其

意大利主場面對瑞士,佐真奴12碼操刀竟然射高,錯失直接出線大好機會。(Getty Images)

世盃附各組四強將於明年3月24日開賽,除了C組的意大利及葡萄牙,瑞典及波蘭也同列B組,伊巴謙莫域則得與利雲度夫斯基各施展渾身解數。

附加賽點玩?



12隊爭3個位,他們要分成3組,每組4隊,採用淘汰制。

先踢一場小組準決賽,再踢決賽,在小組決賽勝出的,方能晉級決賽周。

在小組準決賽,種子隊會獲得主場之利,將迎戰一支非種子球隊,勝出的一隊將面對另一場小組準決賽的勝方,有可能由兩支種子球隊合演小組決賽。



卡塔爾世界盃出線球隊(已有12隊):