葡萄牙意大利附加賽同組　只能活一隊　C朗隨時緣盡世界盃

世界盃歐洲區外圍賽分組賽去周已全部完成，10支直線出線明年決賽周的歐洲球隊誕出。惟葡萄牙、意大利等12支球隊要踢附加賽，爭奪歐洲區最後3個席位。
附加賽對陣今晨抽籤，結果「如球迷所願」，葡萄牙及意大利同被編入C組，兩隊只活一隊。
2022年世界盃外圍賽歐洲區附加賽抽籤今晨於瑞士蘇黎世舉行，結果意大利及葡萄牙同處C組，前者先鬥北馬其頓，若晉級後將與葡萄牙對陣土耳其的勝方爭取明年決賽周資格。
意大利還是C朗拿度？也許球迷亦百感交集。意大利教頭文仙尼看到抽籤結果後也表下直言唯有見招拆招：「能避開葡萄牙當然最好，但既然結果如是，那先踢好北馬其頓一仗吧；這是非常困難的賽程，我們的抽籤可以好一點，但無論如何我們都要迎難而上。」
分組形勢：
A組
蘇格蘭 Vs 烏克蘭
威爾斯 Vs 奧地利
B組
俄羅斯 Vs 波蘭
瑞典 Vs 捷克
C組
意大利 Vs 北馬其頓
葡萄牙 Vs 土耳其
世盃附各組四強將於明年3月24日開賽，除了C組的意大利及葡萄牙，瑞典及波蘭也同列B組，伊巴謙莫域則得與利雲度夫斯基各施展渾身解數。
附加賽點玩？
12隊爭3個位，他們要分成3組，每組4隊，採用淘汰制。
先踢一場小組準決賽，再踢決賽，在小組決賽勝出的，方能晉級決賽周。
在小組準決賽，種子隊會獲得主場之利，將迎戰一支非種子球隊，勝出的一隊將面對另一場小組準決賽的勝方，有可能由兩支種子球隊合演小組決賽。
卡塔爾世界盃出線球隊（已有12隊）：
+7
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