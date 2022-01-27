世界盃外圍賽︱國足今夜鬥日本　森保一：不熟悉中國新帥及踢法

撰文：袁志浩
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世界盃亞洲區外圍賽第三圈賽事，中國足球代表隊今晚（27日）6時作客日本。賽前日本主帥森保一卻指，自己不認識國足新帥李霄鵬，以及中國隊踢法。

國足現於小組6戰得5分排第5，要爭取小組首次名直接出線決賽周，或以小組第三晉身第四圈的機會不大，但新上任的主帥李霄鵬仍希望球員為尊嚴而戰，講話時強調3個「對得起」：「我們要努力取得令人滿意的成績，對得起體育總局和足協保障團隊的辛苦付出，對得起多年來為足球運動拚搏的每個人，對得起家人的支持。」

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李霄鵬將迎來上任國足主帥後第一場正式賽事。（微博）

面對實力較強的日本，國足今場料會較注重防守。「入籍兵」守衛蔣光太表示，教練團已有詳細部署，重點訓練了戰術，並通過影片分析對手特點，「只要堅決執行教練戰術，我們應該能夠取得好結果，希望能夠零封對手。」

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森保一不擔心傷兵會影響日本隊表現。（Getty Images）

日本隊方面，隊長吉田麻也及效力阿仙奴的富安健洋均因傷退隊，但主教練森保一仍堅持「以不變應萬變」，「不會因為誰缺陣，球隊實力就下降，全隊會齊心協力，踢出水準。」

然而森保一也坦言，對中國隊的新主教練李霄鵬認識不多，「我只知道他曾執教武漢隊，至於他執掌國家隊時用什麼踢法，我不太清楚。」

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