世界盃外圍賽｜戴偉浚初登場獲好評　「很榮幸能夠為國效力」

世界盃亞洲區外圍賽12強賽，中國作客兩球不敵日本，出線決賽周只剩下數字上的可能。香港出生的戴偉浚後備入替，取得首頂國足「喼帽」，縱然表現平平，依然獲得內地傳媒一致好評，盛讚他是今仗唯一亮點。
早前獲得中國護照的戴偉浚，隨即入選國足出戰世盃外的大軍名單，64分鐘如願以償披上中國隊球衣上陣，後備登場未能助國足平反敗局，最終兩球淨負日本，出線決賽周近乎絕望。
戴偉浚完成國足首戰，這名22歲中場其後透過社交網站表示，為國效力大感光榮，「國家隊首秀！很榮幸能夠為國效力，很感謝球迷們的支持。」
戴偉浚上場26分鐘，表現機會不多，錄得零次射門，而全數14次傳送已經算是亮眼的數據。縱然如此，戴偉浚依然獲得不少好評，《新浪體育》對這名國足初哥有讚無彈，首度代表中國上陣毫無怯場，全靠他強大的心理質素，而他今仗在末段博得對方罰球及界外球，加上擺脫日本球員再長傳，也是他今仗令人眼前一亮的原因。
中國名宿李毅同樣表示，戴偉浚是今仗的唯一亮點，「說實話，今場呈現了與日本隊的實力差距，眼前一亮的還是戴偉浚，這個年紀已在場上表現個人能力，這正是全隊所缺乏的球員。」
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