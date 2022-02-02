英超︱林柏特領軍首天即道歉　曾得罪愛華頓球迷：會嘗試彌補遺憾

林柏特上任愛華頓主帥後首個工作天，便因為他與父親當年一個慶祝動作，需要向「拖肥糖」球迷道歉。



前車路士中場林柏特於英超冬季轉會窗最後一日落實擔任愛華頓主帥，他隨即從曼聯借用雲迪碧克，又再簽入熱刺攻擊中場迪利阿里，上任首日已很忙碌。

相信「林伯」第一個工作也十分難忘，皆因他受接受新東家訪問時，已需要就過往的一個舉動致歉。

林柏特正式成為愛華頓主教練。（IG@everton）

林柏特帶領愛華頓的第一場比賽，將會是今周六主場對賓福特的足總盃第四圈。愛華頓球迷似乎對這項賽事特別感觸，球隊對上一次殺入足總盃決賽，正是在2009年遇上有林柏特助陣的車路士。

該仗林柏特憑一記遠射，助車仔奠定2：1勝局，打破愛華頓捧盃美夢。發問的愛華頓職員提到「林伯」當時用一個慶祝動作向爸爸「致敬」——圍繞角球旗兜一個圈。

原來林伯特父親球員年代雖入球量少，但1980年效力韋斯咸時，在足總盃四強重賽對愛華頓亦巧合地取得進帳，並以同一個動作慶祝，當時愛華頓最終亦以1：2落敗。

一個慶祝動作，揭示原來林伯兩父子都曾經傷透愛華頓球迷的心。（Twitter@Squawka）

「林伯」兩父子，可謂傷透愛華頓球迷的心，今次角色轉換，他有不一樣的感受。「我為此致歉。我小時候就聽過爸爸的事跡，那是他少有的光輝時刻，但這已經是很久以前的事。」

「球員年代遇上愛華頓時，我有快樂的，也有失落的時刻。今次我肯定會代表愛華頓爭取最好成績，嘗試修補當年為大家帶來的遺憾。」