北京冬奧｜開幕禮服飾吸睛　時尚大國鬥法　哈薩克華服背後有故事

北京冬奧周五（4日）晚正式揭幕，91個參賽國家和地區的代表團進場時，衣飾令人目不暇給。

零下5度的寒冷天氣下，大部份代表團均穿上厚大褸，卻出現許多令人驚喜的變化和風格。



1. 充滿時尚感的「國旗裝」：法國、意大利、英國

素來是「時尚大國」的法國和意大利，不約而同都將國旗作為代表團進場服的主要設計，其中意大利更是直接將國旗化為充滿時尚感的長袍，相當搶眼；至於英國則較低調，將國旗變作傳統毛衣，但仍然矚目。（按圖觀看各國服飾）

2. 吸引在細節的大衣：以色列、伊朗、韓國

沒有直接將國旗變成衣服，但服飾細節卻引人注目，像是白羅斯的頸巾、以色列彷如晶瑩冰塊的配色、伊朗大衣的小圖案、或是韓國的韓風造型，都很悅目。（按圖觀看各國服飾）

3. 將傳統融入時尚：尼日利亞、哈薩克

不是所有代表團都直接將傳統服飾穿上，例如尼日利亞和哈薩克，乍看像是民族服，但細看便發現其實是將民族服飾的元素放進時尚冬衣之中。

其中哈薩克的服裝相當有誠意，背後更有故事，根據該國奧委會，女子持旗手、速度滑冰運動員Yekaterina Aidova的服飾設計，靈感源自古代馬薩革泰族女王杜米莉絲（Tomiris），至於男子持旗手、短道速滑代表Abzal Azhgaliyev的服飾，靈感則源自哈薩克古代勇士。（按圖觀看大圖）

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4. 令人驚艷的傳統民族服：美屬薩摩亞、蒙古

作為奧運開幕禮，當然還是少不了傳統服裝，蒙古代表團的蒙古袍切合遊牧民族需要，不止保暖防水，更方便策騎，十分適合冬奧；美屬薩摩亞持旗手Nathan Crumpton即使在零下5度的氣溫下「打赤膊」，也要讓全世界觀眾看到當地傳統服飾，相當搶眼。（按圖觀看）

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