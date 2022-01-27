英超︱普列錫埋怨車路士出場位置　機靈一句包底免步盧卡古後塵

車路士翼鋒普列錫最近接受訪問，指自己在車路士經常踢自己不想踢的位置，有機會繼隊友盧卡古之後，成為下一個「禍從口出」而被球隊雪藏的球員。



車路士前鋒盧卡古早前因受訪時表明不滿藍軍戰術及現狀，結果一度被主帥杜慈「雪藏」，及後在拍片道歉下才獲「解凍」，重返正選之列。

盧卡古早前已試過禍從口出，差點賠上在車路士的前途。（Getty Images）

前車可鑑，其隊友普列錫最近隨美國隊備戰世界盃外圍賽，接受當地傳媒訪問時卻仍「夠薑」表達不滿，透露自己這一年在車路士並不好過。「這年經歷了起起伏伏，不太完全是我想要的情況。」

在聖誕快車檔期，普列錫為車路士連續6次上陣，當中雖有5次踢足全場，不過分別司職翼鋒、翼衛、「偽9號前鋒」等位置，而最近兩戰卻僅坐冷板、未有披甲。

普列錫表達不滿後立即「兜返」，避免遭秋後算帳。（Getty Images）

他先批評：「我經常踢我不想踢的位置」 ，但又立即「戴頭盔」，或許是希望減低被杜慈「秋後算帳」的風險，「有時球員『多才多藝』的話也是件好事，我學習了很多，希望未來會更加適應，也準備好幫助球隊。」

不過普列錫認為自己在車路士的情緒，並不會影響在國家隊的發揮。他談及美國隊時，態度明顯有點分別，「我很興奮來到這裏，很享受跟大家踢波。」