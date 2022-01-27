英超︱普列錫埋怨車路士出場位置　機靈一句包底免步盧卡古後塵

車路士翼鋒普列錫最近接受訪問，指自己在車路士經常踢自己不想踢的位置，有機會繼隊友盧卡古之後，成為下一個「禍從口出」而被球隊雪藏的球員。
車路士前鋒盧卡古早前因受訪時表明不滿藍軍戰術及現狀，結果一度被主帥杜慈「雪藏」，及後在拍片道歉下才獲「解凍」，重返正選之列。
盧卡古唔高興！天價加盟車路士僅4個月 講明唔鍾意杜慈轉戰術英超｜杜慈回應盧卡古訪問 帶來不必要雜音 對言論感到驚愕英超｜盧卡古禍從口出後「拆彈」 𠱁掂杜慈重返車路士大軍操練盧卡古公開道歉回歸車路士大軍 杜慈：最緊要搞清楚佢係冇心
前車可鑑，其隊友普列錫最近隨美國隊備戰世界盃外圍賽，接受當地傳媒訪問時卻仍「夠薑」表達不滿，透露自己這一年在車路士並不好過。「這年經歷了起起伏伏，不太完全是我想要的情況。」
在聖誕快車檔期，普列錫為車路士連續6次上陣，當中雖有5次踢足全場，不過分別司職翼鋒、翼衛、「偽9號前鋒」等位置，而最近兩戰卻僅坐冷板、未有披甲。
他先批評：「我經常踢我不想踢的位置」 ，但又立即「戴頭盔」，或許是希望減低被杜慈「秋後算帳」的風險，「有時球員『多才多藝』的話也是件好事，我學習了很多，希望未來會更加適應，也準備好幫助球隊。」
不過普列錫認為自己在車路士的情緒，並不會影響在國家隊的發揮。他談及美國隊時，態度明顯有點分別，「我很興奮來到這裏，很享受跟大家踢波。」
非洲國家盃︱沙拿關鍵十二碼領埃及闖8強 決賽或遇文尼利迷最痛英超轉會｜黃喜燦的最佳生日禮物 被狼隊買斷簽約至2026年足球轉會｜傳連格不滿曼聯差別待遇 求外借爭取踢世界盃卻遭冷待足球往事︱加利佬曾邀謝拉特投曼聯 慘遭無情秒殺 泰利幾乎成功足球轉會｜巴西國腳獲紐卡素3350萬搶簽 自爆無法與女友做一件事74歲鶴臣為巨額獎金出山拯救屈福特 愛將助教早有淵源｜英超足球熱話︱利物浦隊長軒達臣背妻Tinder識女？女球迷智破「照騙」艾歷臣跟隨阿積士青年隊操練 舊東家門常開盡現人情味｜足球英超｜迪利阿里遭棄用疑「擺爛」 大戰期間上載無聊短片後急刪前槍手艾迪巴約撐奧巴美揚 炮轟阿仙奴小器：從不原諒球員︱英超足球轉會︱維拉領隊謝拉特續組利物浦同學會 看準紅軍年輕中堅屈福特炒雲尼亞里邀老帥救亡 贏完曼聯後衰足兩個月｜英超足球轉會︱曼聯前鋒馬迪爾落實外借西維爾 連格或外借紐卡素熱刺三大中場全遭棄用 干地治下前途黯淡傳相繼外借｜足球轉會