北京冬奧官方健康監控App疑有安全漏洞　日本政府籲代表團慎用

北京冬奧主辦方要求所有參加者安裝名為「冬奧通」的官方應用程式（App），惟此App被指存在安全漏洞，日本政府已告知日本奧組委（JOC）盡量少用該應用程式。
北京冬奧主辦方要求所有參加者，包括運動員、觀眾和媒體安裝「冬奧通」（My2022），以記錄個人健康狀況，但有專家提出該App有安全隱憂，擔心個人資訊外洩。
日本《共同社》報道，日本政府發言人、內閣官房長官松野博一在日期的例行記者會上表示，已通知日本奧委會在使用「冬奧通」時，應控制在最小的限度下。此外，他建議返國後刪除此App，或是最好用另外的手機下載「冬奧通」。
此外，《BBC》也曾在上月報道，公民實驗室（Citizen Lab）的報告指出，「冬奧通」存在的安全漏洞，是它用於加密用戶語音音訊，以及文件傳輸的加密技術能輕易被繞過。
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