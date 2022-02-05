中華台北女將穿中國隊服事件　殃及同名同姓籃球「小精靈」

參戰今屆北京冬季奧運會的中華台北速度滑冰選手黃郁婷，在社交媒體平台上載身穿中國隊隊服訓練的短片，引起台灣網民熱議。
未料這竟殃及另一個「黃郁婷」，這位同名同姓的女籃球員無奈道：「別亂留言傳私訊給我造成我困擾，謝謝。」
穿上中國隊隊服引起風波後，堅持「運動歸運動，在運動界裏，我們沒有國籍之分」，不單在台灣引發熱議，也吸引日本媒體報道，還登上雅虎熱門搜尋。
不過，麻煩和言論同時也找上「另一位黃郁婷」。
另一位黃郁婷是台灣現役WSBL女子籃球員，今年28歲，效力中華電信女籃外表甜美，因1.63米的嬌小身型被而擁有「小不點」和「小精靈」的稱號，她因與速度滑冰選手黃郁婷同名同姓，竟收到不少「批評」，她只好在IG上發布：「我叫黃郁婷，在中華電信女籃打籃球。麻煩好好看清楚新聞！別在（再）亂留言傳私訊給我造成我困擾，謝謝。」
不少網民在黃郁婷發聲後留言：「一個陰差陽錯，你有可能會紅」、「辛苦了」。
籃球員黃郁婷︰
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點圖睇：中華台北滾軸溜冰女王黃郁婷
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