北京冬奧｜谷愛凌領銜中國金牌希望　短道速滑大將從陪練到破世績

北京冬奧正式開幕，作為主辦國的中國派出176名運動員參賽，當中包括89男、87女。

中國在上屆的平昌冬奧共奪得9面獎牌，當中包括1金6銀2銅，在獎牌榜名列第16位，今屆獲看好金牌數能躍升，本文為大家介紹6位最受注目的金牌希望。



1. 谷愛凌（Elieen Gu）——自由式滑雪

自由式滑雪女將谷愛凌。（Getty Images）

年齡：18歲

出戰項目：自由式滑雪——女子U型場地技巧、坡面障礙技巧、大跳台

今屆冬奧最多人談論的名字之一，18歲的谷愛凌背景獨特，這位中美混血兒在美國出生和成長，母親是華人，專長為自由式滑雪。她自小已在全美賽事奪得各組別冠軍，2017至18年間亦曾代表美國國家隊出戰成年賽事，但到2019年，她宣布代表中國出賽，並參加2020年冬季青年奧運會，為中國奪得2金1銀。

谷愛凌過去的戰績極為亮麗，過往代表美國出賽時，已在2019年世界盃分站賽奪得1金1銀，甫轉為代表中國，已接連在世界盃獲獎，今年1月8日也獲得世界盃美國猛獁山站的U型場地冠軍，包攬全季的U型場地錦標，同時奪得象徵項目賽季總冠軍的「水晶球」。

除了在世界盃的成功，谷愛凌也是雙料世界冠軍，她去年在自由式滑雪世界錦標賽橫掃2金1銀，兩面金牌是她尤其擅長的U型場地技巧及坡面障礙技巧兩項賽事，在今屆冬奧，也是這兩個項目的金牌熱門。

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此外，谷愛凌也擁有亮麗外貌及高䠷高型，她是國際公關公司IMG旗下的模特兒，經常為各大頂級時裝品牌拍攝硬照；她同時也是「學霸」，成功在2020年僅17歲時便考入頂級學府史丹福大學，不過為了奧運會，她將延至冬奧後才入學。

2. 隋文靜／韓聰——花式溜冰

隋文靜（左）和韓聰（右）已展開今屆冬奧旅途。（Getty Images）

年齡：隋文靜26歲、韓聰29歲

出戰項目：花式溜冰——雙人滑、團體賽

被稱為「隋韓組合」的花式溜冰代表，兩人由2007年合作至今，戰績驕人，兩人在2018年平昌冬奧奪得雙人滑銀牌，距離金牌更只得0.43分差距；自2015年起的6屆世界錦標賽，兩人共奪得2金3銀，僅在2018年因未有參賽而沒有獎牌，他們同時是雙人滑短節目的世界紀錄保持者。

「隋韓組合」在2018平昌冬奧奪銀。（Getty Images）

「隋韓」比賽風格活潑，一直深得觀眾歡心，兩人雖然並非情侶，但關係相當緊密，韓聰曾形容拍檔隋文靜是冰場上的「天使」，指兩人做任何事都一起達成，「我並不是一個人，她就在我旁邊。」

3. 武大靖——短道速滑

武大靖為男子500米短度速滑世界紀錄保持者。（Getty Images）

年齡：27歲

參賽項目：短道速滑——男子500米、1000米、1500米、5000米接力、混合團體接力

短道速滑一向是中國在冬奧的強項，中國不僅在此項目奪得過33面獎牌（10金15銀8銅），遠超其他項目獎牌數，在冬奧奪得的第一面金牌，正是2002年鹽湖城冬奧、由楊揚奪得的短道速滑金牌。

武大靖（左一）以破世界紀錄姿態奪得2018平昌冬奧500米金牌。（Getty Images）

武大靖正是兒時目睹楊揚的表現而開始接觸短道速滑，10歲開始便堅持零晨4時起床訓練，跌跌碰碰下進入國家隊，一開始卻只能成為女子隊的陪練員，直至2012年才獲得比賽機會。

2018平昌冬奧中，武大靖在男子500米兩度打破世界紀錄，最終奪金，也是該屆中國代表團唯一一名奪金的運動員。在2018年稍後舉行的短道速滑世界盃鹽湖城站，他再次刷新世績，一年內打破３次世界紀錄。但狀態起伏、今季4站世界盃到最後一站才在500米奪金的他，要衛冕並非易事。

4. 任子威——短道速滑

任子威是中國今屆的獎牌希望之一。（Getty Images）

年齡：24歲

參賽項目：短道速滑——男子500米、1000米、1500米、5000米接力、混合團體接力

第二次參加冬奧的任子威，擅長中距離賽事，他在2018年平昌冬奧曾獲一面短道速滑男子5000米接力銀牌，當時也曾在500米賽刷新奧運紀錄，但成績不久便遭隊友武大靖打破。

任子威是中距離速滑好手。（Getty Images）

論今季狀態，他比前輩武大靖更佳，他在4站世界盃中奪得3面單項金牌，包括兩面1500米金牌及一面1000米金牌，更成為賽季的1500米總冠軍；同時，他是5000米接力和混合團體接力的主將，中國能否在新增的混合接力奪金，任子威將成關鍵。

5. 高亭宇——速度滑冰

高亭宇是在奧運速度滑冰奪牌的首名中國男子運動員。（Getty Images）

年齡：24歲

參賽項目：速度滑冰——男子500米、1000米及1500米

高亭宇在2018平昌冬奧奪得男子速度滑冰500米銅牌，成為首位獲得奧運速度滑冰獎牌的中國男子運動員，他今季在世界盃波蘭站曾奪500米金牌，有望再度衝擊奧運獎牌。

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6. 寧忠巖——速度滑冰

寧忠巖（Getty Images）

年齡：22歲

參賽項目：速度滑冰——男子500米、1000米及1500米

寧忠岩在2018年才開始出戰國際賽，僅1年便取得突破，先在2019年世界盃哈薩克站男子1500米賽，即打破場地紀錄，摘下金牌，過去兩季他的表現亦大熟大勇，在2021/22賽季的世界盃，更奪得3金2銀，成為中國再奪速度滑冰獎牌的希望。