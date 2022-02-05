北京冬奧｜挪威越野滑雪世界冠軍奪首金　逾30秒壓倒性優勢衝線

北京冬奧首面金牌誕生，挪威的約赫以壓倒性優勢，贏得越野滑雪女子雙追逐賽金牌。
越野滑雪女子雙追逐賽（Skiathlon）是今屆奧運首項決出獎牌的項目，一眾參賽選手將鬥15公里，首7.5公里以經典滑雪（Classic Skiing）進行，選手們只可以雙杖推自己向前，部分時間在特定軌道上滑行。當選手完成7.5公里後，她們便會更換器材，改以自由式滑雪（Skate Skiing），選手們可以兩邊擺動加速。
去年世錦賽冠軍﹑挪威的約赫（Therese Johaug）早段留守前列，接近完成首7.5公里時，這名應屆世界冠軍登上首位。約赫換器材後愈帶愈遠，遙遙領先26秒的優勢，最終以逾30秒的差距奪金，俄羅斯的娜柏莉娃（Natalia Nepryaeva）及奧地利的絲特露芭（Teresa Stadlober）分別奪得銀牌及銅牌。
33歲的約赫在2010年首度在冬奧登場，當屆隨即贏得女子越野滑雪4x5公里接力金牌，其後在2014索契冬奧奪得10公里個人賽的銅牌。不過，約赫在2016年9月的藥檢「肥佬」，先被挪威奧委會罰13個月停賽，其後國際體育仲裁法庭將停賽期延至18個月，使她無緣出戰平昌冬奧。
經歷停賽後，如今再戰冬奧，約赫衝線一刻振臂歡呼，一吐烏氣，同時贏得個人第二面奧運金牌。
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