北京冬奧︱德國名將曾批評中國　奪金後態度劇轉：「我之後答你」

曾批評中國、一度考慮放棄參加北京冬奧的德國34歲名將嘉絲寶格（Natalie Geisenberger），在女子單人雪橇項目摘金後，被記者追問有關中國人權問題，她的態度與當時截然不同，回應耐人尋味。



德國女將嘉絲寶格（Natalie Geisenberger）日前參加女子單人雪橇項目，她在4次滑行中成績未曾跌出頭兩位，更一度打破賽道紀錄（Track Record），終憑總成績3分53.454秒，以約半秒之差力壓隊友奪金。

嘉絲寶格贏得女子單人雪橇金牌。（Getty Images）

不過，原來這位女將幾乎錯過今次奧運。嘉絲寶格早在3個月前曾到中國參加今屆冬奧測試賽，她賽後十分失望及憤怒，狠批隔離規則、食物等所有安排均不符合標準，令她一度考慮放棄參加冬奧，以示抗議。

然而在跟國際雪橇協會及德國官方人員會面後，也獲國際奧委會承諾所有運動員的安全後，她終決定參賽。她當時表示：「他們告訴我大會將改變一些事，但我說不，我想聽到的，是什麼東西會改變。」

嘉絲寶格在奪金後被問到中國人權問題，她不予回應。（Getty Images）

嘉絲寶格的立場使她受傳媒關注，有記者她奪金後追問，她會否對至今仍沒有運動員談及人權問題感到驚訝。嘉絲寶格冷靜地表示：「發聲只是時間問題，我們說話時要小心，注意時間及地點。」

她透露，只要自己3天後離開中國、返回家鄉，便會回答問題，「我回到德國時，可能有更多話要說，但在這裏我不會發表評論。」

根據奧林匹克憲章第50條，運動員可在記者會或選手村提及政治或社會議題，也能在比賽場所上做手勢，前提是不會干擾參賽者或讓人感到不尊重，但在頒獎台上則禁止有關行為。