北京冬奧｜滑雪型男平野步夢誓出大絕衝金　賽場勇救弟弟奧運夢

兩屆冬奧單板滑雪銀牌得主、日本代表平野步夢，去年在東京奧運滑板公園賽失利，返回冬季奧運戰場，這名「二刀流」日本選手勢使出「大絕」，爭取個人首面奧運金牌。



冬季奧運單板滑雪半管項目預賽昨日（9日）已上演，日本8名選手中有7名躋身決賽，其中23歲的平野步夢在第一跳已取得87.25分的高分數，第二跳更奪得93.25分，挾預賽第一名強勢晉身明日的決賽，力爭金牌。

日本金牌希望平野步夢，在單板滑雪半管項目預賽以第一名闖入決賽。（Getty Images）

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日本代表名單上，還有兩名「平野選手」— 平野流佳與平野海祝，後者才是平野步夢小4歲的弟弟。「平野兄弟」第一次齊集在冬奧舞台，弟弟在預賽遇上危機時，身邊能夠依賴的，便是哥哥平野步夢。

「平野兄弟」首次齊集在冬奧，弟弟平野海祝（右）坦言因為哥哥才以奧運為目標。（平野海祝Instagram）

冬奧首戰遇危機 靠哥哥打救

平野海祝一直有聽着音樂比賽的習慣，可是在賽前的公開練習時，耳機卻壞掉了，「這對我來說是大危機，沒有音樂，我在高點起跳時會怯起來，着地也會出現失誤。」

19歲的平野海祝指，聽音樂能刺激他的腎上腺素，能跳得更高，沒有音樂更會令他節奏容易打亂。而讓他進入比賽狀態的，是節奏強勁的日本Rap歌。

平野海祝稱一直有邊聽音樂比賽的習慣，才能整理自己節奏。（Getty Images）

平野海祝向哥哥平野步夢求救，他笑說：「出場前向哥哥借了耳機，有種承繼哥哥精神的感覺。」最終海祝順利以77.25分排第9位，偕哥哥打入11日早上舉行的決賽。

海祝坦言，以往都是以放鬆的心情比賽，但來到奧運舞台果然不一樣，從其他選手身上感受到不一樣的氣氛，包括平野步夢，「看到哥哥也比平時更認真和出盡全力，有了在夢想奧運舞台比賽的實感。」平野海祝一直追着仰慕的哥哥身影，終於成為了奧運選手。

平野步夢在2014年俄羅斯索契冬奧，年僅15歲便贏得單板滑雪U型場地技巧銀牌，成為日本冬奧史上最年輕獎牌得主。（Getty Images）

「以前看到父親及哥哥努力練習滑雪，心想上學比練習有趣多了，更從來沒有想過以奧運為目標，直至看到哥哥在索契冬奧頒獎台上的身影。」平野步夢對滑雪的堅持和努力，感動了弟弟，也把單板滑雪的樂趣傳達予他。

平野步夢在去年東京奧運失利，今次轉戰主攻的單板滑雪賽場，勢奪金牌。（Getty Images）

平野步夢在2014年首度參加俄羅斯索契冬奧，年僅15歲便贏得單板滑雪U型場地技巧銀牌，成為日本冬奧史上最年輕的獎牌得主。上屆平昌冬奧同樣只差一步，再奪銀牌。

今屆他直言會使出大絕招「triple cork 1440」（斜向翻騰3周、轉體1440度），力爭金牌。

冬奧兩銀得主平野步夢，苦練「triple cork 1440」絕招衝金。（Getty Images）

「我猜大家都會挑戰這個動作，所以勝負分野取決於彼此的完成度。」平野步夢說。

事實上，平野步夢在去年12月與今年1月的兩場美國賽事，已兩度完成「triple cork 1440」絕招，成為世界唯一在比賽中兩度完成此高難度動作的滑雪選手。