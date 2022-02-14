北京冬奧︱韓國選手輸中國摘銀　領獎被指模仿抗議動作：這是尊重

北京冬奧再有涉及中國及韓國運動員的爭議，韓國運動員車旼奎在輸給中國選手後，於頒獎禮上做出一個動作，被內地網民認為他在抗議比賽不公，當事人終要親自解釋。
北京奧運再次牽動中韓敵對情緒，繼早前兩國於短道速滑項目的連番爭議後，再起風波。近日舉行的男子500米速度滑冰賽，韓國運動員車旼奎以0.07秒之差不敵中國的高亭宇，只取得銀牌。
🥇🥇🥇北京冬奧戰况實時更新🥇🥇🥇
車旼奎之後出席頒獎禮，站上台前卻做出擦拭頒獎台的動作，結果引發內地網民不滿。有網民指出，這舉動讓人聯想起2018年平昌冬奧，有加拿大選手因抗議裁判不公及「骯髒」，在領獎前擦拭頒獎台「示威」。
內地網民怒批車旼奎「輸不起的垃圾」、「沒有奧運精神」、「丟人現眼」、「韓國人連加拿大的動作也要偷」等，相關話題更一度登上微博熱搜。由於今次比賽運動員都擁有各自跑道，並沒可能「出術」，中國短道速滑選手王濛也批評，「這速滑一人一個（跑）道，沒跑過人家你擦啥玩意兒啊！」。
根據奧林匹克憲章，運動員禁止在頒獎台作出任何政治抗議手勢，有中國媒體直指車旼奎或因違規受到處罰，最壞的情況下甚至會被剝奪銀牌。
不過，《朝鮮日報》、《SBS》等多家韓媒反擊，表示謾罵並不理性、有關揣測亦十分荒謬。
車旼奎及後接受韓聯社訪問，解釋自己的動作並不是抗議，而是出於尊重，「頒獎禮對我來說很重要，領獎台是很珍貴的地方，所以我想懷着更恭敬、更虔誠的心情站上去，才有了這樣的動作。」
北京冬奧︱谷愛凌玩IG被網民質疑有特權 回覆竟公然教人「翻牆」北京冬奧｜北海道牧場長大的溜冰少年 日本21歲新星銅牌獻亡母北京冬奧｜平野步夢畢業論文成奪牌關鍵 不斷研究自己的滑雪狂人北京冬奧｜冰墩墩為央視訪問運動員 一開聲讓網民大崩潰：不專業北京冬奧｜運動員及評述員遭起底攻擊 微博清理逾8萬條違規內容北京冬奧｜微博熱傳在韓中國留學生被毆 稱跟奧運有關 韓警否認北京冬奧｜港將翁厚全惡劣天氣下未能完賽：場地跟平日分別很大北京冬奧｜中華台北女將穿中國隊服後連番被轟 確認退役：夠了北京冬奧｜烏克蘭選手場內舉反戰標語 國際奧委會表示不會處分