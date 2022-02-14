北京冬奧︱韓國選手輸中國摘銀　領獎被指模仿抗議動作：這是尊重

北京冬奧再有涉及中國及韓國運動員的爭議，韓國運動員車旼奎在輸給中國選手後，於頒獎禮上做出一個動作，被內地網民認為他在抗議比賽不公，當事人終要親自解釋。



北京奧運再次牽動中韓敵對情緒，繼早前兩國於短道速滑項目的連番爭議後，再起風波。近日舉行的男子500米速度滑冰賽，韓國運動員車旼奎以0.07秒之差不敵中國的高亭宇，只取得銀牌。

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韓國運動員車旼奎（左）以0.07秒之差不敵中國的高亭宇（中)，只能收穫銀牌。（Getty Images）

車旼奎之後出席頒獎禮，站上台前卻做出擦拭頒獎台的動作，結果引發內地網民不滿。有網民指出，這舉動讓人聯想起2018年平昌冬奧，有加拿大選手因抗議裁判不公及「骯髒」，在領獎前擦拭頒獎台「示威」。

車旼奎因在踏上頒獎台前摸了一下而捱轟。（美聯社）

內地網民怒批車旼奎「輸不起的垃圾」、「沒有奧運精神」、「丟人現眼」、「韓國人連加拿大的動作也要偷」等，相關話題更一度登上微博熱搜。由於今次比賽運動員都擁有各自跑道，並沒可能「出術」，中國短道速滑選手王濛也批評，「這速滑一人一個（跑）道，沒跑過人家你擦啥玩意兒啊！」。

根據奧林匹克憲章，運動員禁止在頒獎台作出任何政治抗議手勢，有中國媒體直指車旼奎或因違規受到處罰，最壞的情況下甚至會被剝奪銀牌。

速度滑冰比賽跟早前的短道滑冰比賽不同，運動員各自在賽道上鬥快，沒有機會「暗算」對手。（Getty Images）

不過，《朝鮮日報》、《SBS》等多家韓媒反擊，表示謾罵並不理性、有關揣測亦十分荒謬。

車旼奎及後接受韓聯社訪問，解釋自己的動作並不是抗議，而是出於尊重，「頒獎禮對我來說很重要，領獎台是很珍貴的地方，所以我想懷着更恭敬、更虔誠的心情站上去，才有了這樣的動作。」