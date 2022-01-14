港足︱新帥安達臣批港隊踢法保守　望麾下高位壓逼：更有吸引力

香港足球代表隊主教練安達臣（Jörn Andersen）周五（14日）接受記者訪問，大談心目中的港隊踢法，批評過去兩年的港隊太保守，希望向球隊灌輸更有吸引力的理念。
足總上月中宣布委任58歲的安達臣（Jörn Andersen）為港足新主教練。這位來自挪威的教頭1月初正式完成隔離，並於今日以視像會議形式見記者。
曾執掌朝鮮國家隊的安達臣對香港隊早有認識，他表示在隔離期間已觀看港足至少對上10場的比賽片段，當中看到不少自己不喜歡的地方。「球隊一直在死守，反擊也很困難，只在踢長波，所以很難贏，我們只在主場對柬埔寨時勝出。」
他表示雖然每支球隊一定需要防守，但仍必須嘗試拿下比賽，似乎在安達臣的理念中，不乏進攻元素。
他相信自己帶領的港隊，會踢得更有吸引力，「面對同水平的球隊，肯定不能踢得保守。我們亦會踢得更有侵略性，嘗試高位防守及壓逼，令對方不能容易過半場；這樣做的話，快攻機會也會多一點，因為我們搶球後，距離球門會更近。」
不過，安達臣承認，現時港隊成員或需時適應新踢法，他透露自己跟足總的合約直至2023年7月，意味他只有18個月去完成任務。「我的目標很清晰，希望為港隊建立多一點，也有好成績、踢好比賽，當然還有晉級亞洲盃決賽周。」
他又以自己於朝鮮兩年間的成績作例，指當時球隊由他上任前世界排名約120多位，短時間內上升至100多位。「我領軍16場，贏10場和3場輸3場，把球隊變得更強，我會嘗試在香港做一樣的事。」
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