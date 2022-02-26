劍擊世界盃｜江旻憓索契站闖4強穩奪獎牌　相隔3年再上頒獎台

女子重劍世界盃在俄羅斯索契舉行分站，港隊「一姐」江旻憓過關斬將晉身8強，與韓國的康永美交手，結果力克對手晉級4強。



今站世界盃在俄羅斯索契上演，正值俄國揮軍入侵烏克蘭，因為局勢不穩，參賽人數大減，今日（26日）舉行的正賽，來自瑞士﹑愛沙尼亞﹑部分法國﹑意大利及德國劍手先後退賽，以示對俄國的不滿。

直播女重俄羅斯站 朱嘉望首入正賽 明夥江旻憓出戰

被列為3號種子的港隊「一姐」江旻憓，首圈遇上主場劍手Anna Gzyunova，結果以15：10淘汰對手晉級，其後遇上德國劍手Alexandra Ndolo，二人勢均力敵，戰畢兩節依然打成平手，Vivian在最後一節把握機會拉開比分，結果以15：12晉級。

江旻憓與羅馬尼亞劍手Amalia Tataran爭奪8強席位，「一姐」兩節後以12：9領先，其後在最後一節順利以15：11勝出，將與韓國老對手康永美爭奪8強席位。江旻憓首節以3：2領先，次節再鞏固優勢，領先5分進入最後一節。江旻憓力保勝局，以15：10擊敗對手，將與俄羅斯劍手Violetta Kolobova爭入決賽。

江旻憓上一次打入世界盃最後4強，已經是2019年的杜拜站，相隔3年再登頒獎台。

江旻憓過關斬將，殺入8強。（FIE圖片）

首度打入正賽圈的朱嘉望，面對另一名東道主劍手Aizanat Murtazaeva，最終以8：15告負，無緣晉級。

朱嘉望打入正賽，可惜在首圈出局。（FIE）

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