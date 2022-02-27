劍擊世界盃｜劍手綁黃藍臂帶遭投訴後落敗　傳投訴者是普京親戚

俄羅斯入侵烏克蘭成為世界焦點，近日不少運動員在賽事上表態，比利時劍手Stef De Greef周六（26日）在埃及開羅出戰男子花劍世界盃64強時，戴上黃藍色烏克蘭國旗顏色臂帶，遭俄羅斯隊技術總監投訴。



俄羅斯出兵烏克蘭後，運動員紛紛發表和平宣言，據自稱是比利時一間劍擊會前會長的Alain De Greef在社交媒體透露，該國劍手Stef De Greef在男花世界盃64強迎戰韓國名將河泰圭時，綁上代表烏克蘭的藍黃臂帶表態。

比利時劍手Stef De Greef綁上代表烏克蘭的藍黃臂帶。（Alain De Greef Facebook）

Alain De Greef在文中指當比利時劍手戰至末段落後9：11時，賽會技術委員會負責人突然暫停了比賽，指他的裝束違規而要求他脫下臂帶，否則取消其比賽資格。

Stef De Greef最後脫下了臂帶繼續比賽，並以10：15吞敗。

戴上臂帶的Stef De Greef在賽事中途被叫停。（Alain De Greef Facebook）

Alain De Greef指，點名作出投訴的，是來自俄羅斯的花劍名宿、兩屆奧運花劍冠軍Ilgar Mammadov，現為俄羅斯隊技術總監，他更指Ilgar Mammadov是普京的親戚。

Stef De Greef稱為該劍手感到自豪，明白他此舉的本意並非想斥責或侮辱俄羅斯劍手，只是想自由地忠於自己的信念，「雖然你以第47名完成，但所做的已超越了成績。」