T-ara組合成員孝敏與黃義助分手　曾被影到瑞士酒店甜蜜幽會

韓國國腳黃義助與T-ara組合朴孝敏相戀不足半年分手。孝敏的經理人昨日（8日）發表聲明，證實兩人曾經相戀，但在壓力下分開，他們仍是互相支持的朋友。
孝敏的經理人表示29歲黃義助及32歲的孝敏已經分手，聲明稱：「我們想表達對1月兩人拍拖報道的立場。那時候，他們對對方都有好感，但在環境的壓力下，他們自然地分開了，現在他們決定做一對互相支持的朋友。當時黃義助及孝敏都沒有經理人管理跟進，所以沒有人可以作出官方回應，請大家諒解我們無法迅速回覆查詢。」
【黃義助前女友孝敏靚相】
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韓國傳媒在1月初爆料，現效法甲波爾多的韓國前鋒黃義助，在去年11月開始與韓星孝敏拍拖。有媒體更影到兩人在瑞士街頭拍拖密會，照片攝於瑞士城市巴素爾一間著名的酒店門前，兩人拖住行李，準備進入酒店大堂。
【兩人的甜蜜過去時光】
當時，一位接近兩人的消息人士表示：「他們都是成熟的成年人，兩人的關係可以成為動力，互相幫助及支援對方。」兩人那時拍拖不久，仍處於剛開始的熱戀期，他們仍然在互相了解中。可惜，在戀情發展不足半年、並且在曝光兩個月後，兩人宣布分手。
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