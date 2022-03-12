羽毛球・德國賽｜泰國一姐拉查諾確診8強退賽　女單前8種子剩兩人

泰國羽毛球「一姐」拉查諾（Ratchanok Intanon），因確診新冠肺炎於超級300系列德國公開賽8強退賽，讓中國對手何冰嬌不費吹灰之力闖進女單4強。在拉查諾無緣爭標後，女單前8種子只剩兩名球員爭冠。
世界排名第8的拉查諾連過兩關晉身8強，且前兩場平均僅花33.5分鐘便淘汰對手。本來將與何冰嬌爭奪4強席位，據世界羽聯（BWF）表示，拉查諾因檢測呈陽性而退賽。
拉查諾退賽後，今屆德國賽的女單前8種子中，先是日本好手奧原希望與西班牙名將馬蓮，在賽事開打前已宣布退賽，隨着世界「一姐」戴資穎、應屆世錦賽冠軍山口茜及仙杜均在16強出局後，如今只剩下中國陳雨菲、以及韓國球手安洗瑩繼續奮戰爭冠。
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