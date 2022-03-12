羽毛球・德國賽｜泰國一姐拉查諾確診8強退賽　女單前8種子剩兩人

撰文：葉詩敏
出版：更新：

泰國羽毛球「一姐」拉查諾（Ratchanok Intanon），因確診新冠肺炎於超級300系列德國公開賽8強退賽，讓中國對手何冰嬌不費吹灰之力闖進女單4強。在拉查諾無緣爭標後，女單前8種子只剩兩名球員爭冠。

世界排名第8的拉查諾連過兩關晉身8強，且前兩場平均僅花33.5分鐘便淘汰對手。本來將與何冰嬌爭奪4強席位，據世界羽聯（BWF）表示，拉查諾因檢測呈陽性而退賽。

泰國羽毛球「一姐」拉查諾確診新冠肺炎退賽，無緣爭標。（Getty Images）

拉查諾退賽後，今屆德國賽的女單前8種子中，先是日本好手奧原希望與西班牙名將馬蓮，在賽事開打前已宣布退賽，隨着世界「一姐」戴資穎、應屆世錦賽冠軍山口茜及仙杜均在16強出局後，如今只剩下中國陳雨菲、以及韓國球手安洗瑩繼續奮戰爭冠。

羽毛球・德國賽｜戴資穎不敵世界排名13日本女將　4年首次未入8強
戴資穎意外提早於16強出局。（Getty Images）
羽毛球．德國賽｜大會直播錯漏百出　分牌上李卓耀旁竟不是區旗【羽毛球．德國賽】桃田賢斗慘敗日本隊友　直落2局首輪爆冷出局羽毛球｜戴資穎德國賽輕鬆晉級　賽前與世界冠軍對練神技連發羽毛球．德國賽｜李卓耀晉級伍家朗下馬　無緣合演港隊內訌戰羽毛球大馬一哥李梓嘉轉職業簽台灣贊助商　成戴資穎同門師弟羽毛球｜駱建佑躋身世界前10創生涯新高　檢視一項不足懷更大抱負羽毛球｜戴資穎穩佔「世一」204周　睽違8年再戰德國公開賽體育熱話｜前奧運金牌李龍大斯巴達訓練明星隊　盼再掀羽毛球熱潮羽毛球｜中國奧運金牌諶龍退役時間流出　一難題未解決最令人憂心羽毛球｜李梓嘉獲大馬羽總轉軚支持　拒絕比李宗偉更高年薪有原因羽毛球｜奧運銀牌吳柳瑩盼壯大自由球員團隊　疑為李梓嘉聲援
羽毛球
羽毛球超級賽
戴資穎
奧原希望