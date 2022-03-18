歐霸｜巴塞隆拿作客反勝晉級　19歲新星極冷靜建功顯功架

「柏迪令我想起恩尼斯達！」巴塞隆拿主帥沙維早已多次公開稱讚柏迪，這名19歲新星在歐霸16強次回合再度貢獻精彩入球，在禁區內極冷靜地將皮球送入網，盡顯此子的天賦及功架。



歐霸盃16強，巴塞隆拿首回合在魯營主場悶和加拉塔沙雷，今仗作客爭晉級。巴塞主帥沙維繼續派出「英超」攻擊組合，近況不俗的奧巴美揚夥拍費倫托利斯及阿達馬查奧爾攻堅。

巴塞隆拿29分鐘首先失守，其後隨即反撲，費倫托利斯交給禁區內無人看管的柏迪，這名19歲新星不慌不忙，悠閒地連續避過兩名守衛，等待最佳時機起腳，極冷靜建功，巴塞37分鐘追平。巴塞換邊後繼續搶攻，造成加拉塔沙雷防線極大的壓力，面對巴塞連番施射，主隊門將連撲兩球，法蘭基迪莊頭槌二傳予門前的奧巴美揚，近門撞射入網，49分鐘奠定勝局，巴塞以2：1反勝加拉塔沙雷晉級8強。

巴塞新星展絢爛腳法兼策動入球 沙維盛讚有名將影子

奧巴美揚換邊初段攻入奠勝一球，助巴塞晉級歐霸8強。（美聯社）

What a GOOOAAALLL by Pedri!!



Took two defenders to the ground to finish it with such composure



Imagine an 18 year old with such calmness and composure, destined for greatness ✨ our golden boy 💙❤

pic.twitter.com/NkBKYt9o96 — RB🤺🇺🇦 (@messaitama) March 17, 2022

巴塞新星柏迪今季不乏精彩演出，今仗雖然沒有展示絢爛腳法，卻在禁區內表現出極度冷靜的處理手法，成熟得不像一個19歲的球員。柏迪賽後提及這入球時，可謂證明了其與生俱來的天賦，「我在場上沒有想得太多，每一件事也自然地發生，我由始至終也想起腳，但我裝作起腳時，對方連續兩名球員被騙倒，我等到有空位才射門。」

柏迪禁區內冷靜地避過兩名守衛起腳，盡展功架。（美聯社）

教練沙維再次變身柏迪的忠實「粉絲」，他多次稱讚這名19歲新星，並再度驚嘆此子的才華，「我看到柏迪的盤扭，我賽後要看多一次，這是非常精彩的入球。他（柏迪）只得19歲，我十分榮幸成為他的教練。」

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