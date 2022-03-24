足球熱話︱巴西獨扭王丹尼臣相隔12年復出　新球會曾創尷尬紀錄

撰文：袁志浩
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曾出戰1998及2002年世界盃的前巴西國家隊成員丹尼臣（Denilson de Oliveira），日前公布於掛靴12年後重出江湖。

前巴西國腳、現年44歲的丹尼臣宣布，將加盟巴西伯南布哥州際次級聯賽球隊Ibis Sport Club。

丹尼臣在1996至2003年間曾為巴西國家隊上陣61次，在1998及2002年世界盃決賽周都有出場，助巴西於日韓世界盃奪冠。

他腳下技巧出眾，有插花王美譽，2002年世界盃在準決賽對土耳其時，曾因扭波拖時間而引來4名守衛包夾，成為經典畫面。

這名在巴甲聖保羅出道的球員，1998年以2150萬英鎊加盟貝迪斯，為當時轉會費的世界紀錄，可惜表現不似預期，事業未能更進一步。丹尼臣之後踢過法甲波爾多及美職FC達拉斯，2010年退役前，也過希臘乙組聯賽和越南搵食。

丹尼臣2002年世界盃在準決賽對土耳其時，曾因扭波拖時間而引來4名守衛包夾，成為經典畫面。（Getty Images）

丹尼臣在社交網站分享回歸球場的喜訊，「我終於可以透露了！這終於成真，受到邀請後跟家人討論過，作為父親的我決定在12年後重返球壇，由今日起我會穿起Ibis的球衣。」

值得一提，丹尼臣的新東家除了是巴西低組別球會，1970至1980年代更曾創下23戰不勝、9連敗等超差走勢。球隊創下3年11個月未嘗一勝的紀錄，被稱為全世界最糟蹋球隊，可說是「地上最廢」。

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