洛賓38歲寶刀未老首戰半馬跑出佳績　時間比前隊友魯爾快逾45分鐘

38歲的前拜仁慕尼黑翼鋒洛賓，去年於荷甲格羅寧根第二次退役，這位荷蘭國家隊名宿寶刀未老，今月初在家鄉參加一場半馬賽事38th Harun Half Marathon，結果交出驕人成績。



洛賓於家鄉格羅寧根參與半馬賽事。（網上圖片）

洛賓兩年前已曾公開表示，要挑戰全馬，並計劃跟好友、滑冰運動員Erben Wennemars一同參賽，惟該賽事最終因疫情取消。

今年洛賓轉為出戰半馬，結果跑出1小時20分37秒，在1277名跑手中排第19。以這時間計算，洛賓平均花3分49秒便完成1公里，對非專業跑手來說算是很不錯，也可見其體能仍維持於高水平。

洛賓職業生涯有「洛一招」之稱，擅長在右路突然變速、推大位起左腳射門收死對手，守衛即使深明他只得一招，仍難以招架。

想不到洛賓擁有出眾的爆發力之餘，耐力亦不俗，就像是在2014年巴西世界盃，洛賓於首4場賽事就總共跑動42.72公里，跑動距離是當時全隊之首。

洛賓右路扣大位起腳的絕技，令後衛聞風喪膽。（Getty Images）

這是洛賓第一次參加半馬，成績更被指「擊敗」了不少前球員——他的皇馬前隊友、西班牙「金童」魯爾2016年首度參加紐約半馬拉松，僅以2小時6分03秒完成，洛賓足足較他快超過45分鐘。

前國足主教練李鐵，據指在2014年第一次出戰夏門半馬賽事，當時以約1小時40分鐘衝線。