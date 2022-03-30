足球熱話｜不想變曼城　荷乙球迷力抗城市集團收購：別進來

曼城近年橫掃英格蘭球壇，但未必每間球會的球迷都想像「藍月亮」般一夜暴富。曼城母公司城市足球集團（City Football Group，簡稱CFG）近日出資700萬歐元，收購荷乙球會NAC比達（NAC Breda），卻惹來球迷強烈反彈。
城市足球集團對NAC比達的收購已接近完成，令這間荷乙球會成為集團旗下第11間職業足球會。
CFG目前的「勢力」遍布亞洲、歐洲、北美洲、南美洲及大洋洲，更投資大筆資金發展青訓、女子足球及足球基建，加上曼城的成功，許多球會都樂於跟他們合作，NAC比達也是由長年合作夥伴升級，正式成為集團一員。
球迷或會夢想CFG投入大筆資金，令球會升班、奪冠，不過NAC比達球迷卻對此非常反感，日前在幾間CFG集團旗下球會主場外掛起抗議橫額，當中包括曼城主場伊蒂哈德球場，橫額寫道：「不要踏進我們的領域，NAC不是城市足球集團的一部份！」
NAC比達球迷掛起橫額反對CFG入主：
掛上橫額、主導抗議活動的球迷組織Breda Locos在社交媒體發文道：「城市足球集團想以曼城為起點，去控制整個球壇。集團是由一個酋長以石油資金去運作，而這些石油是來自一個對於人權抱有疑問的國家。」
「特魯瓦（法甲球會）和洛默爾（比利時甲二球會）都已淪陷了，但我們不會落得如此下場。我們會繼續戰鬥！」
城市足球集團目前在五大洲都擁有球隊，除了最知名的曼城和上述的特魯瓦（Troyes AC）及洛默爾（Lommel SK）外，尚有日職的橫濱水手、美職的紐約城、澳職的墨爾本城、中甲的四川九牛、烏拉圭的蒙特維多國民隊、西乙的基羅納和印度超聯的孟買城。
CFG曾接觸過球迷組織希望「破冰」，雙方會面後，集團解釋了對NAC比達的投資計劃，惟球迷組織指「看不到有任何對於投資球會的實質計劃」，反對集團的立場不會改變。
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