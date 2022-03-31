F1｜拉斯維加斯站相隔40年回歸　2023年11月飛馳夜賭城

F1即將回歸賭城！

F1賽會今日（31日）公布，相隔41年後再度舉辦拉斯維加斯站，將於2023年11月上演，美國來季將舉辦3個分站。



美國賭城拉斯維加斯曾經短暫出現在F1賽程中，在1981及1982年兩度舉行分站，一別就是逾40年，鐵定2023年11月再辦賭城站。

F1方面公布，拉斯維加斯站將在周六晚舉行正賽，同時公布賽道設計，全長6.12公里﹑14隻彎﹑3條大直路，戰車在賭城街道晚上穿梭，亦是賽程上第3個美國境內的分站。

當一眾車手得知拉斯維加斯站回歸後，全數表現興奮，急不及待在賭城鬥車，紅牛的韋斯達賓笑言幾名車手因為派對而忘記鬥車，更建議該站早後也有兩星期休息，讓他們好好享受五光十色的賭城。

F1行政總裁杜文利卡尼（Stefano Domenicali）直言，配合拉斯維加斯娛樂之都的形象，在賭城舉行F1分站是最佳的地點，相信屆時除了車手外，車迷亦有世界級的體驗。

今季F1全季賽程（俄羅斯站取消、替代站尚待公布）：

F1今季全季賽程（01美術製圖）

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