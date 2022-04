英超︱曼城對利物浦兩主要球證均來自曼市　曾捲爭議判決利迷嬲爆

英超本周日(10日)上演曼城主場對利物浦的榜首大戰,賽會公布由安東尼泰萊(Anthony Taylor)擔任主球證,保羅泰亞尼(Paul Tierney)任VAR球證,由於二人均來自曼徹斯特,消息一出,利物浦球迷紛在網上表達不滿,著名足球節目主持Richard Keys也在Twitter發文質疑賽會安排。



來自曼徹斯特的保羅泰亞尼,周日將為曼城對利物浦榜首大戰執法。(Getty Images)

今季英超冠軍已成為曼城與利物浦兩隊之爭,兩者差距只有1分,周日一仗勢成今季錦標誰屬的關鍵一戰。球證是主宰比賽的關鍵人物,偏偏安東尼泰萊和保羅泰亞尼均來自曼城身處的曼徹斯特,而且二人均曾涉及不利紅軍的爭議判決,引發利迷不滿。

著名足球節目主持Richard KeysTwitter發文質疑賽會安排。(Twitter)

著名足球節目主持Richard Keys也在Twitter發表意見:「我希望今仗順利度過,但職業球證有限公司(PGMOL)為何要堅持引發潛在問題?安東尼泰萊和保羅泰亞尼都是來自大曼徹斯特郡,他們被委任在伊蒂哈德球場執法,沒有任何利物浦球迷會感到舒服。為什麼?」

3年前,利物浦因為這個11mm的問題球,作客1:2負曼城失落冠軍,當時執法球證正是安東尼泰萊。(網上圖片)

主球證3年前執法紅軍11mm飲恨

安東尼泰萊是英格蘭其中一位資深球證,曾多次在大戰中執法,今季他曾三度執法利物浦的賽事,分別是對車路士的主、客兩場聯賽,以及作客5:0大勝曼聯。他過往亦曾三度執法曼城對利物浦的賽事,三場英超聯賽利物浦只得1和2負,當中最關鍵一戰,莫過於2018/19球季曼城主場對利物浦。

鍵入重溫:利物浦11mm遺憾失落冠軍

皮球看似已完全越過白界線,門線科技系統卻指差11mm。(影片截圖)

當比數仍是0:0時,利物浦一次攻勢,文尼射門中柱彈出,史東斯門前解圈省中門將艾達臣,皮球看似已過白界線才被史東斯回身再解圍。門線科技系統之後顯示,皮球只差11mm才完全越過白界,因此利物浦未獲判入球。

曼城該仗以2:1勝出,最終僅以1分之微力壓利物浦英超封王,那個11mm的問題球,成為兩隊整季聯賽成敗分野。比起安東尼泰萊,利物浦陣營相信對保羅泰亞尼意見更大。

利物浦去年12月對熱刺一仗,哈利卡尼飛鏟羅拔臣只判黃牌,之後羅拔臣作出類似動作被罰紅牌。(Getty Images)

高普唯一針對的球證

去年12月利物浦作客熱刺一仗,開賽20分鐘哈利卡尼飛鏟踢跌羅拔臣,身為主球證的保羅泰亞尼僅出示黃牌,到77分鐘羅拔臣作出類似的攔截時,他檢視場邊慢鏡後紅牌逐羅拔臣離場。此外,艾馬遜禁區內踢跌祖達,泰亞尼卻視若無睹。

兩個問題判決,紅軍10人應戰下,比賽踢成2:2,痛失兩分,賽後高普針對保羅泰亞尼發火:「我跟所有球證都無問題,除了你。(I don’t have a problem with referees, only you)。」

保羅泰亞尼紅牌逐羅拔臣出場,又無視祖達被踢跌,令高普賽後大怒。(Getty Images)

今年1月初利物浦作客車路士一仗,原定由保羅泰亞尼擔任VAR球證,之後賽會突然作出改動,改由Darren England出任。外界一度估計,跟高普不滿他有關,惟賽會之後澄清改動僅為「最後關頭改動(late change)」。

時隔3個月,可能是今季最關鍵的榜首大戰,賽會竟再次派出備受爭議的保羅泰亞尼為VAR球證,加上他與主球證安東尼泰萊均來自大曼徹斯特郡,未開波已觸發不公平嫌疑。