英超︱曼城對利物浦兩主要球證均來自曼市　曾捲爭議判決利迷嬲爆

英超本周日（10日）上演曼城主場對利物浦的榜首大戰，賽會公布由安東尼泰萊（Anthony Taylor）擔任主球證，保羅泰亞尼（Paul Tierney）任VAR球證，由於二人均來自曼徹斯特，消息一出，利物浦球迷紛在網上表達不滿，著名足球節目主持Richard Keys也在Twitter發文質疑賽會安排。



來自曼徹斯特的保羅泰亞尼，周日將為曼城對利物浦榜首大戰執法。（Getty Images）

今季英超冠軍已成為曼城與利物浦兩隊之爭，兩者差距只有1分，周日一仗勢成今季錦標誰屬的關鍵一戰。球證是主宰比賽的關鍵人物，偏偏安東尼泰萊和保羅泰亞尼均來自曼城身處的曼徹斯特，而且二人均曾涉及不利紅軍的爭議判決，引發利迷不滿。

著名足球節目主持Richard KeysTwitter發文質疑賽會安排。（Twitter）

著名足球節目主持Richard Keys也在Twitter發表意見：「我希望今仗順利度過，但職業球證有限公司（PGMOL）為何要堅持引發潛在問題？安東尼泰萊和保羅泰亞尼都是來自大曼徹斯特郡，他們被委任在伊蒂哈德球場執法，沒有任何利物浦球迷會感到舒服。為什麼？」

3年前，利物浦因為這個11mm的問題球，作客1：2負曼城失落冠軍，當時執法球證正是安東尼泰萊。（網上圖片）

主球證3年前執法紅軍11mm飲恨

安東尼泰萊是英格蘭其中一位資深球證，曾多次在大戰中執法，今季他曾三度執法利物浦的賽事，分別是對車路士的主、客兩場聯賽，以及作客5：0大勝曼聯。他過往亦曾三度執法曼城對利物浦的賽事，三場英超聯賽利物浦只得1和2負，當中最關鍵一戰，莫過於2018/19球季曼城主場對利物浦。

鍵入重溫：利物浦11mm遺憾失落冠軍

皮球看似已完全越過白界線，門線科技系統卻指差11mm。（影片截圖）

當比數仍是0：0時，利物浦一次攻勢，文尼射門中柱彈出，史東斯門前解圈省中門將艾達臣，皮球看似已過白界線才被史東斯回身再解圍。門線科技系統之後顯示，皮球只差11mm才完全越過白界，因此利物浦未獲判入球。

曼城該仗以2：1勝出，最終僅以1分之微力壓利物浦英超封王，那個11mm的問題球，成為兩隊整季聯賽成敗分野。比起安東尼泰萊，利物浦陣營相信對保羅泰亞尼意見更大。

利物浦去年12月對熱刺一仗，哈利卡尼飛鏟羅拔臣只判黃牌，之後羅拔臣作出類似動作被罰紅牌。（Getty Images）

高普唯一針對的球證

去年12月利物浦作客熱刺一仗，開賽20分鐘哈利卡尼飛鏟踢跌羅拔臣，身為主球證的保羅泰亞尼僅出示黃牌，到77分鐘羅拔臣作出類似的攔截時，他檢視場邊慢鏡後紅牌逐羅拔臣離場。此外，艾馬遜禁區內踢跌祖達，泰亞尼卻視若無睹。

兩個問題判決，紅軍10人應戰下，比賽踢成2：2，痛失兩分，賽後高普針對保羅泰亞尼發火：「我跟所有球證都無問題，除了你。（I don’t have a problem with referees, only you）。」

保羅泰亞尼紅牌逐羅拔臣出場，又無視祖達被踢跌，令高普賽後大怒。（Getty Images）

今年1月初利物浦作客車路士一仗，原定由保羅泰亞尼擔任VAR球證，之後賽會突然作出改動，改由Darren England出任。外界一度估計，跟高普不滿他有關，惟賽會之後澄清改動僅為「最後關頭改動（late change）」。

時隔3個月，可能是今季最關鍵的榜首大戰，賽會竟再次派出備受爭議的保羅泰亞尼為VAR球證，加上他與主球證安東尼泰萊均來自大曼徹斯特郡，未開波已觸發不公平嫌疑。