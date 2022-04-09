陳婉婷帶隊首戰女子中超取開門紅　賽後回應獲內媒大讚謙遜

曾應徵中國女足主教練一職的香港教練陳婉婷，帶領江蘇隊於女子中超聯賽首戰取勝。



陳婉婷新季執掌女子中超聯賽的江蘇隊。她早前帶隊先出戰全國錦標賽，雖然只得第11名，但球隊6場賽事只失兩球。

女超聯賽日前正式開季，身為上屆亞軍的江蘇隊，首戰遇上去季僅僅護級成功的四川隊。「牛丸」派出以年輕球員為主的正選陣容、場上有多達6位U21球員，仍輕鬆大勝3：1，取得自己在女超的首場勝利。

據指，江蘇正選平均年齡只得約21至22歲，內地傳媒形容球隊「主打青春風暴」，「幾乎是女超第一輪賽事最年輕的一支球隊」。

陳婉婷賽後肯定球員的表現，認為全隊上下氣氛十分輕鬆，「我們在比賽地點只有6天的訓練時間，但球員的信心、狀態、態度都很好，只要保持這樣的信心，面對其他對手的比賽可以踢得更好。」

陳婉婷今季首度執教女子中超球隊。（微博）

至於談及自己首場女超比賽，陳婉婷的回應獲內媒讚揚是相當謙遜，「我沒想過要給自己評分，反正作為一個職業隊的教練，每一場比賽都要盡力做到最好。在比賽中，我確實還有可以改進的地方，我自己回去也做了一些檢討，我希望今後的比賽可以在換人和戰術上做得更好。」

陳婉婷首戰取得開門紅。（微博）

今季女超有10支球隊參加，比賽分4階段舉行，先進行共18輪的雙循環；然後再按排名分爭冠組及保級（護級）組踢單循環，最終再按組內排名、每兩隊踢一場過比賽，定奪最終排名。首階段賽事將以賽會制形式，於海南上演。江蘇隊下輪會鬥北京女足，北京隊上季總排名只獲第8。