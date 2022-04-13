與韓選手披國旗相擁成奧運經典　小平奈緒10月家鄉長野最後一戰

日本速滑女王小平奈緒在周二（12日）在家鄉長野召開記者會，宣布在10月的全日本錦標賽後，結束選手生涯。



35歲的小平奈緒在記者會上表示10月將迎來終極一戰，「我將以今年10月的全日本錦標賽500米比賽，作為我競技生涯的最後一場。」該錦標賽將於10月下旬在長野市舉辦。

平昌冬奧金牌得主小平奈緒，在今屆500米賽事因腳踝傷勢，表現未如理想。（Getty Images）

小平奈緒生涯4度參加冬季奧運會，2010年在溫哥華奪下女子團體追逐戰銀牌，2018年平昌擊敗東道主名將李相花，以破奧運紀錄的36.95秒勇奪速度滑冰500米金牌，也是日本在女子滑冰項目的史上首金，同屆還奪得1000米銀牌。

今年北京冬奧，她賽前右腳踝扭傷，表現未如理想，500米與1000米分別以第17名、第10名作結。

小平奈緒曾為日本奪得女子滑冰項目首面奧運金牌。（Getty Images）

小平奈緒（右）在平昌冬奧首奪金牌，終結好友李相花（左）三連霸，賽後披着國旗相擁，成為經典場面。（Getty Images）

她在記者會提到，去年夏天原本決定在北京冬奧後退役，惟後來有感「以奧運結束太可惜」，因此決定全力完成今年下半年賽事，並以家鄉長野舉辦的全日錦標賽作為最後一戰。

日媒觀察到，小平奈緒在記者會上避用「引退」二字，她坦言這是在記者會開始前，從教練結城匡啟得來的想法，「聽說業餘運動沒有『引退』的說法，所以用了『最後一戰』這詞，也想以這種方式結束。」

小平奈緒指想展開精彩新生活。（Getty Images）

小平奈緒在記者會上禁不住落淚，她坦言結束滑冰生涯的決定沒有猶豫，「僅考慮在哪一個比賽作為最後，比起考慮自身實力，更想踏出下一步前進，讓人生更多姿多彩。」