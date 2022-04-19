波士頓馬拉松回復正常規模　肯尼亞包辦男女子冠軍同為歷來第三快

2022年波士頓馬拉松回到4月中「愛國者日」舉行，天晴地快下順利完成。男、女子組均由肯尼亞跑手奪冠，成績均為歷來第三快，相當不俗。

日本名將、2018年冠軍川內優輝亦跑出在波馬的個人最佳時間，排名卻是3次參賽中最差。



波馬今屆有約三萬名跑手參戰，回復疫情前的水平。男子組雲集近三屆冠軍，2018年雨戰中掄元的川內，還有2019年冠軍卓洛奴（Lawrence Cherono ）及去年冠軍基普圖（Benson Kipruto）。領先集團在賽事大部分時間，保持5分左右的步速。

肯尼亞跑手繼續在全馬賽事保持強勢。（Getty Images）

同樣來自肯尼亞、2020年世界田聯最佳馬拉松跑手查拔（Evans Chebet）在最後7公里左右搶出，帶返終點，跑出2小時6分51秒，快卓洛奴半分鐘而奪冠。冠軍時間為波馬男子組歷來第3快。

查拔輕勝對手至少半分鐘。（Getty Images）

川內的成績為2小時12分55秒，亦為第3次參賽之中最快成績，排名20位卻較19年再跌3位。川內賽後直言領先集團步速相當快，完全沒辦法跟上。他又指比賽中大腿有點狀况，應付上斜的策略亦欠佳，需要針對起伏較多的路線，加強練習。

川內優輝坦言難以跟上肯尼亞跑手為首的領先集團。（Getty Images）

女子組同樣由肯尼亞跑手奪冠，東京奧運馬拉松冠軍謝普捷捷（Peres Jepchirchir）繼奪得去年紐約馬拉松後再下一城，以2小21分1秒奪冠，同樣是波馬女子組歷來第3快。