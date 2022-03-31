奧蘇利雲成第二年長世界第一：成就堪比9年前事跡 挑戰更高目標
撰文：袁志浩
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正參與桌球巡迴錦標賽（Tour Championship）的奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan），激戰後於8強淘汰威廉斯（Mark Williams）晉級。
對於自己即將成為第二老的「一哥」，「火箭」看似仍未滿足，表示下一個目標是至少打到拎養老金。
奧蘇利雲於半準決賽遇上「黃金左手」威廉斯，兩人打足19局，「火箭」在打出5杆破百下，險勝局數10：9晉級，下圈會對上衛冕的羅拔臣。
由於原世界第一的沙比（Mark Selby）缺席今次賽事，奧蘇今次無論戰績如何，都會在賽事後取代對方登頂，第5度成為「一哥」。現年46歲的火箭亦會是近40年來最年長的「世一」，是繼Ray Reardon於1983年以50歲之齡登頂後，史上第二老的世界第一桌球手。
奧蘇坦言收到這個消息時十分震驚，「平時的我不太追求錦標、紀錄或第一，但今次真的很驚喜，沒有想過會有這一天。以我這個年紀及生涯階段，其實也算是一項不錯的成就。」
這位早被公認為世上最佳之一的球手，將這次成就與自己2013年在缺席整季比賽下，仍奪得世界桌球錦標賽冠軍相比，認為兩者沒太大分別。「感覺很好。能夠令自己及其他人驚訝，總是一件不錯的事。」
不過，奧蘇似乎仍不滿足於此，前途問題不時引起外界揣測的他，決定給自己一個更重大的挑戰。「我的下一個目標，是嘗試在拿養老金時，仍然位列世界前8，即管看看我能否做到吧。」根據英國政府資料，奧蘇得到養老金的年齡，將會是67歲。
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