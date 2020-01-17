【01齊跑．屈旨盈】心曠神怡的風景　總是忘卻訓練之苦的良藥

為了喜愛的事，你可以做到幾盡？ 為了追逐奧運夢，屈旨盈（Crystal）不惜辭去教席，當起職業長跑運動員；縱使明知難以在短時間內追上去年突然調高的奧運女子全馬達標門檻，她依然未曾放棄，以今屆不成，就為未來繼續努力的態度全力應戰； 她的訓練日程亦未因參加奧運的可能性減少而變得消極，今星期初，她便遠赴中國大理集訓，在高原的稀薄空氣中提升狀態，一切一切，只為拉近夢想之間的距離。

作為本地數一數二的女跑手，屈旨盈（Crystal）一直認為「自律」是推動她進步的重要因素。事實上要維持高水準狀態，維持規律的生活與訓練根本是她追夢的必要條件。今星期初，Crystal隻身前往了中國大理，希望藉着海拔2240米的高原稀薄空氣提升狀態，實現1:20:00內PB完成渣馬半馬的短期目標，亦是作為今季艱苦提升實力的成績表。一個人訓練很容易出現惰性，但整個集訓之旅期間，Crystal卻不會有別人在旁鞭撻，純粹接過教練訂立的Program後，一切訓練只可依靠個人意志的推動下完成。結果她在這幾天適應高海拔的慢跑訓練中，依然暫時累積了270公里的Min-Play里數，一組真實的數字，正是Crystal自律態度的證明。

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今星期初，屈旨盈遠赴中國大理集訓。

大理的氣溫比香港冷得多，上午9時，Crystal跑早課期間，氣溫大約維持攝氏零下1、2度左右；即使到了下午時份的第二課，四周溫度亦只回升到攝氏幾度左右。天氣寒冷加上空氣稀薄，即使只處於慢跑為主的適應期，日跑夜跑的她依然覺得比平日吃力得多。她說：「今星期都只以適應高海拔為目標，因此都以慢跑為主，待感覺無甚不妥後，才慢慢加速步頻和速度，但跟平日在香港比較，還是很容易氣喘，在香港要提速後才出現的感覺，這裡輕輕跑跑就已經出現。」

說出來好像很艱苦，但其實Crystal卻覺得這種環境中練習反而更有動力。住在西龍潭岸邊的她，住宿地方的窗外盡是優美的湖山美景，附近亦人煙稀少，距離鶴慶森林公園亦只有1公里，加上每天都是萬里無雲的青天，寧靜美麗的環境反而令Crystal感覺更加心曠神怡，亦成為出門訓練的動力。她說：「每天都在這樣的環境中穿梭，感覺在訓練之餘又可以探索更多意料之外的景貌，反而令我更有訓練的動力！有時又可以在草地上繞圈練習，很容易就能忘卻了辛苦的感覺，我想適應過後，每天的訓練都會變成享受。」

Crystal每天就在人煙稀少的自然環境中穿梭。

跟上星期一樣，Crystal分享訓練日常之外，亦不忘跟身在香港的01跑手分享訓練心得。她提醒各位參加了渣馬跑手，不論跑全馬還是半馬的，都要記得倒數一個月前「減量、增強度」的訓練原則。半馬跑手可作6至10公里的節奏跑練習，全馬跑手則跑15公里，但當中的步速卻可嘗試接近比賽速度，刺激一下心肺機能至比賽強度，卻又不致影響體能，理應有足夠時間恢復。但如果平日習慣一周練6天的話，現在比例調整成一周4日即可。反而一定要注意休息，記得保留體力為上，並調節清晨起床比賽的生理時鐘喔。

跟屈旨盈​一齊跑 1月MinPlay：100公里/300公里/500公里

01齊跑「每月MinPlay」活動，每月邀請不同跑步人，為跑季目標定下一個「最低里數」（MinPlay）；選擇100公里/300公里/500公里為本月的「MinPlay」，贏取01齊跑的「1月MinPlay」虛擬章」，作為一眾01跑手月度的基本目標；

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