【01齊跑．屈旨盈】他鄉渡過冰凍生日　全為盼望下一次賽場大爆發

我想不少追成績的跑手都幻想過，以職業跑手的身份探究自己的極限，所以當看到屈旨盈（Crystal）這類勇敢辭工追夢的故事，總會肅然起敬，欣賞也羨慕她的勇氣。 然而腦海中的畫面一定美好，當職業跑手只是一刻的決定，往後日子如何經營，從來沒有一帆風順的保證。 訓練量和休息時間等等都充足了，需要面對的困惑不一定因此而減少。

經過兩周的適應期，身處中國大理的屈旨盈（Crystal）本周的訓練量明顯增加，開始作間歇跑和衝刺等等的練習，往後日子亦會繼續逐漸增加訓練強度與距離，亦因此，她在過去一星期的「MinPlay」里數亦一下子增加到460公里；每天如是，兢兢業業的練習，都只為了改善自己固有的缺點，拉近自己與奧運夢想的距離，即使數日前需要獨在他鄉渡過生日也好，農曆初一新年也好，依然是風雨不改地完成教練為她定立的訓練內容，這就是身為職業跑手責任與生活間的取捨。

按此下載《香港01》App 登入01齊跑

用里數換運動潮物兼海外馬名額 按此了解01齊跑玩法

成為職業跑手後，休息時間是多了，訓練強度亦會相對地增加。

如果用一句說話形容Crystal今年生日，肯定是「一切如常」。生日當天，依舊規律地早上起床跑一課、下午再加一課體能課，然後回到宿舍吃飯、休息。惟獨當日「驚喜地」遇上停電的「生日特別安排」，即使身處室內，暖爐和暖腳器材都開不到之下，攝氏零下的幾度的氣溫足夠令人感覺冰冷，她說：「本來以為晚上都不能回復供電，若要在漆黑中點起蠟燭的話，這個生日未免太浪漫了。幸好入黑後總算及時回復正常，亦收到香港朋友、家人的祝福，還可感受到溫暖。」

做職業跑手需要取捨，但其實當Crystal回想過去還是業餘跑手的時候，何嘗不一樣呢？那時候，凌晨四時就要起床，完成一天工作，如果有空閒時間，不用上課或者加班的話，下午五時就做另一課體能，這段日子睡得很少，每天都只有5小時左右。相對之下，成為全職長跑運動員後最大的不同，在於休息與接受治療的時間更充裕，回復的時間更多。看起來似乎是只會令跑手更易進步的生活狀態，但事實上，Crystal卻認為自己於2019年遇上樽頸，尤其在下半年，毫無突破。正是因為休息的時間更多時，訓練強度亦會相對地增加，取捨，對任何人、任何角色都好，從來都是個學問。

生日也是獨自訓練，這就是身為職業跑手的責任。

「說是休息多了，但其實訓練量亦增加了，疲累也一直在累積。有時明明未休息夠，就要跑另一場比賽；去年中又試過在麗江集訓時，因狀態回復未足而抝柴，令整個訓練都部署都打亂了。可以說，成為職業跑手後面對的挑戰很多，總要不斷想辦法改善和鼓勵自己，才可找到動力跑下去。」Crystal說。

從來做任何事情都沒有一帆風順的保證，但有一點信念，Crystal卻始終如一。即使她直言現在依然處於付出了很多很多很多......一切都好像沒什麼改變的樽頸，她一直都相信跑步是種付出多少收穫多少的運動，做職業跑手的好處，就是有更多時間空間思考清楚自己的缺點與問題，從而嘗試尋找改善的方法。所有練習成果都不會浪費，只有好好繼續準備自己，Crystal相信自己總會等到一個再次爆發的機會。下月渣馬半馬會否就是她的新機會﹖結果絕對不會是奇蹟，成功與否，還看這段時間的刻苦累積，看似平凡的生日才有意義。

跟屈旨盈​一齊跑 1月MinPlay：100公里/300公里/500公里

01齊跑「每月MinPlay」活動，每月邀請不同跑步人，為跑季目標定下一個「最低里數」（MinPlay）；選擇100公里/300公里/500公里為本月的「MinPlay」，贏取01齊跑的「1月MinPlay」虛擬章」，作為一眾01跑手月度的基本目標；

立即按此下載《香港01》App 登入01齊跑

登記成為01會員，進入「01齊跑」，選擇「馬上成為01跑手」，綁定跑步裝置；一個月之內跑夠指定里數並同步數據，完成目標里數後即可獲得月度的「MinPlay章」。登入跑手接龍Facebook群組相關Post中，Tag你身邊總是藉口多多的朋友，一起跑！一起進步！