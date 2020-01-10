【01齊跑．屈旨盈】渣馬倒數階段　追里數前記得量力而為

高手就是高手； 屈旨盈（Crystal）接過2020年第一個MinPlay領跑手職責，並定下這個虛擬章任務成立半年以來最高的里數。一周之後，她已經輕鬆完成了160公里里數； 然而對很多本地跑手來說，渣馬在即，又是交年度「成績表」的時候。每個跑手的目標和程度都不同，Crystal亦提醒各位01跑手追里數之餘，亦應量力而為，留意訓練內容上的調整，在最後階段一起提升狀態吧。

各位在今年渣馬的目標是什麼？屈旨盈（Crystal）的目標十分清晰：「以1:20:00內的PB成績完成半馬。」

定下這個目標的原因很簡易，Crystal認為只有輕鬆駕馭這個半馬時間，才代表她在往後的全馬比賽中有機會、有能力保持這個速率完成。而這個目標的成敗，亦關乎她可否追近奧運女子全馬的達標門檻，縱使最終未能及時在今年5月31日死線前達成，亦要盡力拉近自己與奧運間的距離。時刻準備好提升自我能力，才有機會在將來一圓終極的奧運夢。

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屈旨盈正為1：20：00內的半馬PB成績而努力。

然而始終大賽將近，Crystal提醒各位01跑手的訓練日程亦應該由之前的「準備期」，調整至「強度期」；言下之意，就是大家的訓練都是時候減量了，增加強度才是當下應做之事。以她本人為例，上星期她的日常訓練日程，都被安排作8個1公里，或者10至15個400米的練習，反正就是圍繞間歇跑為主，迫自己盡力衝一衝，有效加強下月比賽時使用的速率感覺。

由是觀之，跑長課儲里數應該是過去幾個月就已完成的功課，當下還是將重心放到強度訓練上。她所以定下500公里的本月最低里數，也是基於本身目標和程度的考慮，如果其他跑手目標並未定得如此高，這個月就不要盲目死追Level 1的500公里MinPlay了，應該按自己的需要，選擇跟Level 2 300公里還是Level 3 100公里來跑吧。成績要緊嘛！最重要還是調整好自己需要的最佳狀態。

下星期她將出走大理高原繼續練習，跟各位一起努力。

除了訓練之外，Crystal認為參加全馬的跑手亦要花點心思注意作息時間和營養補充上，尤其要多吃碳水化合物和蛋白質豐富的食物，吸收得來，下月才有足夠能量與體力應付比賽，這些都是不可能臨急抱佛腳的準備功夫；下星期Crystal將會出走中國大理繼續集訓，高原環境氧氣稀薄，到時反而較難作太高強度的訓練，只好盡量將強度高的任務在本星期僅有時間中完成。至於她在大理的訓練內容和情況如何？有此什麼訓練感想與心得想跟各01跑手分享，下星期繼續為大家匯報。

跟屈旨盈​一齊跑 1月MinPlay：100公里/300公里/500公里

01齊跑「每月MinPlay」活動，每月邀請不同跑步人，為跑季目標定下一個「最低里數」（MinPlay）；選擇100公里/300公里/500公里為本月的「MinPlay」，贏取01齊跑的「1月MinPlay」虛擬章」，作為一眾01跑手月度的基本目標；

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