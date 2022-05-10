英超熱話︱曼聯0：4慘負白禮頓未算最醜怪　細數紅魔今季恥辱敗仗

曼聯0：4慘負白禮頓腳下，把不少曼迷激到紮紮跳，大有恨鐵不成鋼之感。事實上，紅魔鬼今季有不少恥辱敗仗，白禮頓一戰也許已經未算最差。



白禮頓面對曼聯予取予攜，又一次難為了門將迪基亞。（Getty Images）．

曼聯今季恥辱敗仗：

第5位. 24/10/21 主場0：5負利物浦



利物浦今季面對曼聯，主客場均大勝。（Getty Images）

仇人見面，份外眼紅。兩支宿敵碰頭，利物浦作客奧脫福清風送爽，上半場已經攻入4球。下半場早段沙拿再入一球，大演帽子戲法，60分鐘普巴後備上陣僅15分鐘已領紅牌被逐，敗局無法逆轉。曼聯0：5慘敗，創下利物浦作客紅魔最大比數勝仗。



次循環利物浦主場4：0再次大勝曼聯，主客兩仗加起來，紅魔以總比數0：9，再創兩軍單季對壘最大比數差距。

第4位. 6/11/21 主場0：2負曼城



曼聯落後至0：2後，毫無還擊力，被曼城輕鬆保勝局。（Getty Images）

單看比數，這場波看似不入流，可是比起失球多，這場比賽殘酷地看到兩軍級數相差多遠。0：5負利物浦已經羞家，兩星期後主場對曼城變陣排三中堅打算死守，不料開賽初段艾歷拜利將皮球送進己方龍門網窩，比賽已進入「練習賽」階段。

半場前貝拿度施華再入一球，曼城全隊立即「收油」，餘下45分鐘似練習多過比賽，藍月亮全場「圍猜」，曼聯球員得個睇字，曼城球員似乎只用上兩、三成力，便輕輕鬆鬆便守住2：0勝果。對利物浦一仗曼聯尚且有12次射門4次中框，數次具有威脅，對曼城此仗只得5次起腳，中框射門僅1次。比起力戰紅軍大敗而回，對曼城一仗是出盡力氣也無法着力的絕望，恥辱感更強烈。次循環曼城4：1再勝一場。

第3位. 8/5/22 作客0：4負白禮頓



C朗拿度在對白禮頓一戰中，盡顯無奈表情。（Getty Images）

有什麼慘得過大敗予曼城與利物浦兩大宿敵？就是輸給實力次一級的對手。白禮頓上季在護級，今季即使表現大躍進，整體實力仍不及曼聯。然而這場比賽白禮頓全場力壓曼聯，半場領先1：0，下半場大開殺戒連入三球，如非達洛治及時擋出麥亞里士打的射門及韋碧克勁僅僅越門而過，比數可能不止4：0。

2月時，曼聯才以2：0擊敗的對手，時隔不足3個月，竟以一倍的比數還給紅魔。應該說白禮頓進步太大，還是曼聯墮落太快？

第2位. 20/11/21 作客1：4負屈福特



1：4不敵護級球隊屈福特，曼聯球員垂頭喪氣。（Getty Images）

曼聯去年10月下旬到11月初先後敗予利物浦與曼城後，作客護級球隊屈福特，理應是贏波反底的大好機會，比賽下來完全不是一回事——空有逾六成控球率，面對屈福特的快速反擊無法招架，開賽初段已輸一球十二碼，門將迪基亞神勇救出，以為大難不死，誰知屈福特攻勢浪接浪，曼聯半場已落後0：2。

曼聯縱有雲迪碧克入球破蛋，69分鐘隊長馬古尼紅牌被逐，補時階段再失多兩球。屈福特全場有多達20次射門，當中7球中框，遠勝曼聯的9射3中。1：4大敗後，紅魔董事局召開緊急會議，一日後終將領隊蘇斯克查辭退。這個決定顯然是連場敗仗所致，出手時機卻反映，比起輸給前列對手，大敗予弱隊更加不能接受。近日屈福特落實降班，曼聯竟曾經慘敗給他們，實在是恥辱中的恥辱。相對而言，此仗較不敵今季脫胎換骨的白禮頓更失威。

第1位. 5/2/22 作客1：1米杜士堡（互射十二碼負7：8）



曼聯出盡全力也不敵英冠球隊米杜士堡，認真失威。（Getty Images）

曼聯被屈福特輕鬆KO，本身已是難以想像，今季的紅魔鬼就是有本事突破幻想空間。比起不敵護級球隊，他們連英冠球隊也敵不過，再創球季新低點。

今年2月足總盃第四圈賽事，曼聯基本上已派出最強陣容應戰，唯一變動只是以二號門將甸恩軒達臣取代迪基亞把關。作客米杜士堡，他們有個好開始——普巴20分鐘博得十二碼，C朗主射宴客也不緊要，5分鐘後查頓辛祖為紅魔先開紀錄。曼聯攻勢停不了，全場多達30次射門，命中目標亦有9次，控球率超過七成，偏偏無法再入多一球。反觀米杜士堡6射3中並在下半場攻入扳平一球。

戰至互射十二碼，米杜士堡8球全入，曼聯小將艾蘭加宴客，紅魔精銳盡出竟仍不敵英冠球隊出局，絕對是今季其中一場恥辱敗仗。米杜士堡今季在英冠以第七位完賽，無法晉身升班附加賽。