英超︱利物浦3年前1分之痛勢重演　高普從容以對：壓力在曼城身上

利物浦與英超聯賽冠軍，總是這麼近，那麼遠。2018/19球季，煞科日曾登上聯賽榜首21分鐘，最終還是以1分之微飲恨，97分在大部分球季已足以贏得冠軍，偏偏曼城得98分，只能成為歷來最高分亞軍。

紅軍在2019/20球季如願英超封王，今季再次與曼城鬥至煞科日，兩軍又是相差1分。隊長軒達臣說起3年前1分之痛，一切還是歷歷在目，高普領隊卻十分從容，認為壓力全在曼城身上。



利物浦3年前在英超1分之微敗予曼城，高普和軒達臣當然不會忘記。（Getty Images）

高普：我們沒有壓力

今季英超煞科日，與3年前的劇本何其相似——利物浦已晉身歐聯決賽，聯賽最後一戰前，再次1分落後曼城。

領隊高普一貫從容，「我不宜談論另一支球隊的壓力問題，就我們來說是沒有壓力的。這並非關於『假如什麼什麼？』我們不做這些假設，至於曼城會否如此，我不知道。對我們而言，是相當正面，是非常特別的。如果輸掉某些東西，會有不同感受，但我們沒有。」

今季利物浦在高普帶領下已贏得足總盃和聯賽盃雙冠。（Getty Images）

英超 煞科戰 今晚11時正



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曼城「遇上我們一樣不好受」

實事求事正是高普成功的原因之一，「這種情況我們之前已經面對過，我們知道那並不容易，不過大部分時間我們處理得不錯。」由始至終他一直強調，「曼城沒理由贏不到」，「我們會全力以赴，盡力一試，再看看結果如何。無論周日發生什麼事，我也不會忘記這是個極之美妙的球季。」

高普揚言，「無論周日結果如何，我們也不會停下來，我們不會停止繼續嘗試。」遇上哥迪奧拿領軍的曼城，他承認，「不幸地，我們擁有全球最強對手，可是他們遇上我們力追到底，一樣不好受，所以我們再看看吧！」高普相信，曼城一路領先，英超獎盃只會從他們手上輸掉，利物浦在心理上佔有上風。相對而言，隊長軒達臣坦言難以集中精神作賽。

利物浦隊長軒達臣稱，煞科戰難以集中作賽。（Getty Images）

軒達臣：希望從3年前經驗中學習

軒達臣直言，「真是很困難。我們之前已經試過，當時曼城作客白禮頓，白禮頓領先1：0時，球迷歡呼起鬨，你會知道發生什麼事，很難集中精神作賽。」

他希望，利物浦吸收3年前的經驗，今次可以從中學習，集中精神完成任務，「希望謝拉特和阿士東維拉可以幫我們一把。這一直很困難，曼城似乎從來不會失分，他們是支了不起的球隊。」

利物浦已贏得今季聯賽盃和足總盃冠軍，英超聯賽與曼城周旋到最後一周，歐聯亦殺入決賽再次與皇馬一較高下，是唯一一支今季踢足所有賽事每場比賽的球隊。